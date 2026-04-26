Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 26 avril 2026, deuxième week-end de Playoffs, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec 4 matchs au programme dont 2 à horaire français ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire Unibet ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

19h : Raptors (2,45) – Cavaliers (1,56)

21h30 : Blazers (2,70) – Spurs (1,50)

1h : Sixers (3,45) – Celtics (1,33)

3h30 : Rockets (1,54) – Lakers (2,50)

Le combiné du NBA Sunday

Les Cavaliers battent les Raptors et Jayson Tatum marque au moins 21 points face aux Sixers (2,14) : un cran au-dessus de Toronto lors des deux premiers matchs de la série, Cleveland a lâché un Game 3 prenable. On voit mal Scottie Barnes et R.J. Barrett scorer une nouvelle fois 66 points à deux, pendant que Donovan Mitchell et James Harden rivalisent de médiocrité. Grosse réaction attendue côté Cavs, qui vont montrer leur supériorité selon nous. Avec ça, on mise sur une nouvelle performance solide de Jayson Tatum au scoring : 23 points de moyenne sur la série face aux Sixers à 49% au tir, JT retrouve clairement la forme !



10€ offerts pour parier sur la NBA avec Unibet !

Cette offre consiste en un code promo vous permettant de bénéficier de 10€ offerts sur Unibet pour toute nouvelle inscription. Pour l’activer, rien de plus simple : il suffit d’entrer le code TRASHTALK10 à l’étape 3 du formulaire d’inscription Unibet. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).