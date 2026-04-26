Quatre matchs sont au programme de ce deuxième dimanche des Playoffs NBA 2026. Cavaliers, Celtics et Spurs tenteront de faire le break dans des séries qu’ils mènent 2-1. Les Lakers, eux, auront l’opportunité de finir la série en sweepant Houston !

Victor Wembanyama bientôt prêt à rejouer ? Le point complet sur la situationhttps://t.co/irkh3HSwVk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 25, 2026

Raptors – Cavaliers (19h)

2-1 pour Cleveland

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Les Raptors sont revenus dans cette série et peuvent faire douter Cleveland avec une victoire dans ce Game 4. En revanche, une victoire des Cavs renverrait la série à 3-1 dans l’Ohio en faveur des coéquipiers de Donovan Mitchell. Alors, allons-nous avoir le droit à un match serré pour débuter l’apéro ?

Blazers – Spurs (21h30)

2-1 pour San Antonio

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Après un Game 3 compliqué mais assuré, les Spurs peuvent frapper fort dans l’Oregon ! La plus grande interrogation résidera dans la présence ou non de Victor Wembanyama sur le parquet au coup d’envoi… Une chose est sûre, on est prêt à vibrer ! Pas vrai le Grand Rex ?

Sixers – Celtics (1h)

2-1 pour Boston

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Les Sixers y ont cru, mais Boston a fait le nécessaire et a repris l’avantage dans cette série. Les C’s ont désormais la possibilité de faire le break et de rentrer à la maison pour finir le boulot en 5. Philly capable de faire de la résistance et de forcer un retour à la maison ? Réponse à 1h du matin.

Rockets – Lakers (3h30)

3-0 pour Los Angeles

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C’est la première série qui pourrait se terminer dès la première semaine par un sweep. Après une fin de match légendaire dans le Game 3, LeBron James et ses Lakers peuvent tout clôturer dès cette nuit en mettant un 4-0 dans les dents de Houston. Bien qu’inattendu, ce scénario arrangerait bien les organismes californiens, notamment celui de LBJ, évidemment ! Une interrogation tout de même : reverra-t-on Kevin Durant dans ces Playoffs ?

Le NBA Injury Report pour les matchs de ce soir