Wolves – Nuggets : débrief du match 4 ! Apéro TrashTalk
Le 26 avr. 2026 à 15:21 par Jules Bousquet
Cette nuit avait lieu le Game 4 de la série entre Denver et Minnesota ! Les Wolves mènent 3-1 après une nouvelle bataille remportée, un Ayo Dosunmu de gala avec ses 43 points mais une soirée au goût amer à cause des blessures de Anthony Edwards et Donte DiVicenzo. L’heure est donc au débrief sur le canapé !
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C’est l’heure de l’apéro en ce deuxième dimanche de Playoffs ! Alors posez vous tranquillement avant les matchs du soir pour débriefer avec nous le Game 4 entre Wolves et Nuggets.