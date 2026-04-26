« Je ne regrette rien » : Nikola Jokic réagit à son altercation avec Jaden McDaniels

Alors que les Wolves ont tapé les Nuggets dans le Game 4 (112-96), c’est une action à la dernière seconde du match qui a retenu l’attention de tout le monde : une mêlée générale au buzzer après un lay-up de Jaden McDaniels, alors que plus personne ne jouait ! Le Joker a pas kiffé…

Nous sommes dans le quatrième quart-temps, il reste 1 seconde à jouer et les Wolves mènent de 14 points. C’est alors que Jaden McDaniels décide de monter au lay-up, tout seul, sans personne autour, discrètement… ou presque.

En effet, l’action n’a pas échappé à un mec : Nikola Jokic, qui était là, tranquille, à attendre que le chrono s’écoule. Et si on peut affirmer une chose, il a pas kiffé le Niko ! Le Joker est parti en courant faire un tête contre tête avec McDaniels déclenchant une mêlée générale qui a encore fait monter la tension dans une rivalité déjà bien chaude.

La grosse altercation entre Nikola Jokic et Jaden McDaniels juste après le buzzer final.

Le joueur des Wolves a marqué sur la dernière possession, le Joker n’a pas aimé DU TOUT.

Les deux ont été ejectés, attention à de potentielles sanctions… pic.twitter.com/RBDnsbcbcN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 26, 2026

On le sait, ça fait partie des « règles non-écrites » de fairplay, ça fait évidemment beaucoup parler quand cela arrive, ça ne plaît pas… et ça n’a pas manqué, cette fois encore, ça s’est fight !

Après visionnage, les arbitres ont finalement expulsé Jokic et Julius Randle… oui, ne nous demandez pas pourquoi le Julius était aussi excité. Il gesticulait dans tous les sens et avait envie d’en découdre. Résultat, expulsion alors que le match était déjà joué… attention aux sanctions !

Le pivot des Nuggets s’est exprimé sur le sujet en conf’ de presse, et il ne regrette rien. Le Serbe est rancunier…

« Il a marqué alors que tout le monde avait arrêté de jouer. Vous avez tous vu ce qu’il s’est passé. Je ne regrette rien. »

« Because he scored when everybody stopped playing. »

Nikola Jokic says he doesn’t regret his reaction to Jaden McDaniels’ layup at the end of Game 4. pic.twitter.com/ZvwLeaTDbM

— ESPN (@espn) April 26, 2026

Jaden McDaniels, lui, dans son style « je m’en foutiste » n’a pas semblé plus bouleversé que cela :

« Il reste du temps au chrono, donc je vais aller marquer. Je ne sais pas ce qu’il (Jokic) a dit, pour être honnête. J’ai juste vu quelqu’un d’énorme arriver sur moi. »

Le coach des Nuggets David Adelman y est, lui aussi, allé de son commentaire :

« Je n’ai pas aimé ce que McDaniels a fait. Le match était terminé. Il était plié. En 2026, ce genre de choses ne se fait plus. C’était plutôt quelque chose des années 80, quand les équipes continuaient à marquer. Mais c’est sa personnalité. »

David Adelman sur la dernière séquence de Jaden McDaniels :

« Je n’ai pas aimé ce qu’a fait McDaniels. Le match était terminé… En 2026, ce genre de choses n’arrive plus ; c’est quelque qu’on faisait dans les années 80. »pic.twitter.com/GffpkeqlLX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 26, 2026

La ligue devrait logiquement se pencher sur l’incident avant le Game 5 prévu lundi soir à Denver. La NBA doit, entre autres, déterminer si des joueurs ont quitté leur banc des deux côtés pour éventuellement les sanctionner aussi. Et, en effet, on a pu apercevoir Aaron Gordon, qui n’était pas sur le parquet à ce moment-là, s’avancer en direction de l’altercation. Pas bien beau tout ça… mais vous nous connaissez, on adore quand ça croustille !