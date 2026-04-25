Spurs : Dylan Harper et Stephon Castle (déjà) dans l’histoire des Playoffs

Sans Victor Wembanyama, les Spurs ont remporté le Game 3 à Portland sous l’impulsion de Dylan Harper et Stephon Castle. Le duo a planté 60 points à deux, marquant l’histoire des Playoffs par la même occasion.

On savait déjà que la jeunesse des Spurs était rayonnante et promise à un très bel avenir. Ce qu’on ne savait pas encore, c’est comment elle allait se comporter en Playoffs pour ses grands débuts sur la grande scène.

Voici un début de réponse.

33 points pour Stephon Castle.

27 points pour Dylan Harper.

Seulement un duo de moins de 21 ans avait réussi l’exploit de mettre 25 points chacun dans un même match de Playoffs : Kevin Durant et Russell Westbrook.

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Dans un Game 3 pouvant faire office de tournant, en terre hostile, sans Victor Wembanyama, Dylan Harper (20 ans) et Stephon Castle (21 ans) ont enfilé le costume de patron pour guider les Spurs vers la win.

27 points, 10 rebonds, 3 passes pour Harper en sortie de banc, 33 points et 5 passes pour Castle. La doublette est devenue seulement le deuxième duo de l’histoire de la NBA, de 21 ans ou moins, à scorer minimum 25 points chacun dans un même match de Playoffs. Ils marchent ainsi sur les traces de Kevin Durant et Russell Westbrook, seul autre tandem à avoir réalisé un exploit similaire.

Toujours au rayon « historique », Dylan Harper est devenu le :

Plus jeune joueur de l’histoire des Playoffs à scorer 25 points dans un match ;

Deuxième plus jeune joueur de l’histoire des Playoffs à marquer 20 points en sortie de banc (derrière Kobe Bryant) ;

Plus jeune arrière à réaliser un double-double en Playoffs ;

Deuxième rookie de l’histoire à scorer min. 27 points à 80% au tir (après Kareem Abdul-Jabbar).

Encore plus que les chiffres et les records, c’est la maturité et le leadership démontrés par les deux cracks qui impressionnent. Wemby absent ? Pas de problème. Stephon Castle a montré la voie avant de mettre le couvercle en fin de match. Dylan Harper, lui, a porté les Spurs vers un gros comeback dans le troisième quart-temps, bien accompagné par un autre rookie – Carter Bryant – présent au rendez-vous.

Pas de doute, ces jeunots n’ont pas que du talent, ils ont du cœur et tout ce qu’il faut pour briller sur la grande scène. Victor Wembanyama est décidément très bien accompagné.

Les highlights de Dylan Harper

Voici les highlights de Dylan Harper (27 points et 10 rebonds) dans le Game 3 face aux Blazers.

Le talent, la maturité, la confiance, y’a tout. 😍😍😍pic.twitter.com/fxaf1wGLq3

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Les highlights de Stephon Castle

Voici les highlights de Stephon Castle (33 points) face aux Blazers.

Wemby pas là ? Ok, laissez-moi vous montrer la voie. 😤😤pic.twitter.com/XREYS9wTwb

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