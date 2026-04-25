Les Spurs prennent le Game 3 sans Wemby (120-108) : merci Dylan Harper !

Un temps dominés et largement menés par Portland, les Spurs se sont fait peur mais ont sorti une deuxième mi-temps de grande classe grâce à un duo Stephon Castle – Dylan Harper monstrueux. Résultat, une victoire de 12 points à Portland (120-108) et l’avantage du terrain récupéré… tout ça sans Wemby, ça promet !

Alors menés de 15 points au plus dur du match et de 13 au milieu du troisième quart-temps, les Spurs ont enchaîné un run de folie en fin de troisième quart (21-7) leur permettant de débuter le début du quatrième en tête. Une démonstration de Dylan Harper et Stephon Castle (60 points à deux), a permis à San Antonio de terminer le boulot !

Il y avait 80-67 pour les Blazers, les Spurs semblaient en bout de course, et puis Dylan Harper est sorti de sa boîte.

Moteur des runs, créateur d’actions spectaculaires et potentiel confirmé, le rookie vient de s’affirmer !

Les Spurs mènent 2-1, portés par leurs jeunes ! 🙌 pic.twitter.com/R10opzW4WC

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Le film du match

La première mi-temps a tourné à l’avantage de Portland, notamment grâce à un run de 15-2 qui leur a permis de creuser un premier écart. Les Blazers ont ensuite maintenu la pression jusqu’à la pause (65-59). Au retour des vestiaires, Portland semblait avoir fait le plus dur en prenant jusqu’à 15 points d’avance (80-67).

Jrue Holiday (29 points, 6 rebonds, 5 passes, 4 interceptions) et Scoot Henderson (21 points, +9 de +/-) ont, un temps, réussi à mettre les Spurs en difficulté grâce à leurs 5 tirs à 3 points chacun.

Mais dans le troisième quart-temps Dylan Harper (27 points, 10 rebonds, à 9/12 au tir et 4/5 à trois points) s’est réveillé et a chopé un énorme coup de chaud (22 de ses 27 points en deuxième mi-temps). San Antonio a alors complètement inversé la tendance avec un violent 21-7, reprenant l’avantage 88-87 avant le dernier quart-temps.

Harper devient, au passage, le deuxième plus jeune joueur de ces 50 dernières années à sortir du banc et mettre 20 points ou plus en Playoffs, derrière Kobe Bryant.

Voici les highlights de Dylan Harper (27 points et 10 rebonds) dans le Game 3 face aux Blazers.

Le talent, la maturité, la confiance, y’a tout. 😍😍😍pic.twitter.com/fxaf1wGLq3

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Dans le money-time, Stephon Castle a ensuite pris ses responsabilités avec un gros trois points à 98-95 permettant aux Spurs de s’échapper et laissant des Blazers sans réponses s’enfoncer. Un match de patron pour Castle qui finit meilleur marqueur de la rencontre avec 33 points et un impact énorme !

Lui aussi marque l’histoire puisqu’il devient, à 21 ans, le plus jeune joueur de l’histoire des Spurs à inscrire plus de 30 points lors d’un match de Playoffs.

Voici les highlights de Stephon Castle (33 points) face aux Blazers.

Wemby pas là ? Ok, laissez-moi vous montrer la voie. 😤😤pic.twitter.com/XREYS9wTwb

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Le highlight du match

Le temps passé en l’air, le gainage, la hauteur, l’esquive, la distance avec le cercle… et la puissance du tomar !!! Gégé Dylan.

LE POSTER DE DYLAN HARPER !!! 💥pic.twitter.com/3TC4rP4avV

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Les Spurs s’en sortent sans Wemby et peuvent remercier les autres jeunes de l’effectif qui, grâce à Mitch Johnson et son staff, font passer San Antonio pour une équipe qui a des années d’expérience en Playoffs. Une bonne gestion qui éclaircit la route désormais avec un retour de Victor dès dimanche pour le Game 4 ? On l’espère fort en tout cas. 2-1 San Antonio… rendez-vous au Grand Rex !