Ime Udoka sur le craquage des Rockets : « Des erreurs monumentales »

En tête de six points avec 30 secondes à jouer, les Rockets ont réussi l’exploit de perdre le match face aux Lakers dans un Game 3 qu’ils devaient absolument remporter. Ime Udoka a vu rouge en conférence de presse.

Avant de revenir sur les propos d’Ime, on vous refait les 30 dernières secondes parce que c’est un modèle de disasterclass :

Turnover non forcé de Jabari Smith Jr., interception de Marcus Smart (101-95)

Faute de Jae’Sean Tate sur Smart, trois lancers-francs pour les Rockets (101-98)

Turnover de Reed Sheppard forcé par LeBron James, 3-points de LeBron (101-101)

Dernière possession : shoot d’Alperen Sengun sur le côté de la planche (101-101)

Défaite en prolongation 112-108.

Les Rockets avaient… 97% de chances de gagner 😭😭😭 https://t.co/3WViSCLoAm pic.twitter.com/jvDF5n5XlN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 25, 2026

« Des erreurs monumentales… Je ne sais pas si c’est une question de jeunesse ou s’ils étaient effrayés par le moment. »

Voici ce qu’a déclaré le coach des Rockets après la défaite de son équipe. Et il ne s’est pas arrêté là :

« Conclure les matchs, c’est l’un de nos points faibles. Le nombre d’erreurs et le type d’erreurs, c’est flagrant et on n’a pas le droit de les faire. Je ne parle pas d’âge, 23 ou 22 ans peu importe, je vois plutôt des joueurs qui ont trois, quatre ou cinq ans d’expérience dans la Ligue, et qui n’ont pas appris des expériences passées. »

Des mots forts, des mots qui font mal aussi, et des mots qui mettent directement la responsabilité sur les joueurs de Houston. De quoi potentiellement anéantir le peu de confiance qui leur restait.

Ok les joueurs ont chié leur fin de match mais j’aime pas quand un coach jette ces jeunes sous le bus en conf de presse. Surtout quand ce coach se fait dominer tactiquement comme c’est le cas pour Udoka dans cette série. #DansLaPocheDeRedick

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Si la frustration d’Udoka est compréhensible, la forme est plus que discutable, surtout pour un entraîneur qui passe au travers de sa série et qui est dominé par J.J. Redick en face.

Ce fail des Rockets – désormais menés 3-0 sans Luka Doncic et Austin Reaves – est cruellement symbolique des difficultés de Houston dans le money-time cette saison. L’absence de Kevin Durant exacerbe encore plus ces limites, et ce au pire moment. Sans véritable meneur de jeu après la blessure de Fred VanVleet l’été dernier, Houston n’a jamais vraiment réussi à trouver la bonne formule afin d’obtenir une attaque fluide capable de tenir la route en Playoffs. Et ça, quoi qu’on en dise, ça tombe sous la responsabilité du coach.

Au vu du fiasco que représente cette série, notamment sur le plan offensif, on peut légitimement s’interroger sur l’avenir de ce groupe et se demander si Ime sera toujours sur le banc la saison prochaine…

Je sais pas ce qui va se passer cet été à Houston, mais ça va forcément bouger vu le fiasco de ce premier tour :

🔸 Ime Udoka ça dégage ?

🔸 Sengun dans un trade (Giannis) ?

🔸 Il se passe quoi avec KD ?

Beaucoup beaucoup de questions… pic.twitter.com/wO3qPLDw78

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