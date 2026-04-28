Cooper Flagg élu Rookie de l’Année 2025-26 !

Le 28 avr. 2026 à 01:38 par Robin Wolff

Les Dallas Mavericks tiennent un nouveau diamant. Cooper Flagg a assumé son statut de numéro 1 de la dernière Draft en remportant le trophée de Rookie de l’Année. Il devance Kon Knueppel et V.J. Edgecombe.

Un peu plus d’un an après le drame Luka Doncic, les fans des Dallas Mavericks peuvent mettre un nouveau pansement sur leur plaie. Ils ont la confirmation qu’un nouveau grand, grand talent s’est installé dans le Texas en la personne de Cooper Flagg.

L’ailier-fort a remporté le trophée de Rookie de l’Année 2025-26. Kon Knueppel, son ancien coéquipier de Duke termine juste derrière lui tandis que V.J. Edgecombe complète le podium.

Cooper Flagg succède à Stephon Castle en devançant Kon Knueppel et V.J. Edgecombe ! 🔥

Ses stats sur la saison :

🔹 21,0 points (46,8% au tir)

🔹 6,7 rebonds

🔹 4,5 passes décisives

🔹 1,2 interception

Les Dallas Mavericks tiennent un nouveau diamant ! 💎 pic.twitter.com/aobEPEbMne

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2026

🚨 Officiel : le détail des votes pour le trophée de Rookie de l’Année.

Ça a été (logiquement) très serré entre Cooper Flagg et Kon Knueppel ! pic.twitter.com/V3hfGjTLF9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2026

Cooper Flagg a terminé la saison avec 21,0 points, 6,7 rebonds et 4,5 passes décisives de moyenne. Une campagne très impressionnante qui ne laisse aucun doute quant à son potentiel.

Le joueur des Dallas Mavericks a sans doute complètement confirmé son titre lors de la toute fin de saison. Ses deux matchs consécutifs face au Orlando Magic (51 points) et aux Los Angeles Lakers (45 points) ont sans doute marqué les votants.

La franchise texane est repartie en reconstruction après le transfert d’Anthony Davis et l’éviction de Nico Harrison. Heureusement, ils vont pouvoir reposer ces jeunes fondations sur l’une des pierres les plus précieuses de la NBA.