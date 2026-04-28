Le Magic remporte le Game 4 à la maison (94-88) et mène désormais 3-1 dans la série. Les pertes de balles ont couté cher à Detroit, tandis que Desmond Bane et Jamal Cain en facteur X ont enfoncé des Pistons méconnaissables… ça sent le roussi pour le premier de la saison régulière à l’Est !

SCORE FINAL : 94-88 MAGIC ! ✨

Une petite purge à suivre, mais un quasi exploit au bout. Derrière des bons Desmond Bane (22 points) et Franz Wagner (19 points, blessé en fin de rencontre), le Magic a une nouvelle fois surpris Detroit et mène désormais 3-1 !!!

La panique est de… pic.twitter.com/EH0KLirPhH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2026

Le film du match

Après un début de match serré et après avoir été mené de 10 points, le Magic envoie un gros run en fin de deuxième quart pour, au final, mené de deux points à la pause (54-52). Malgré un pourcentage assez catastrophique à 3 points (25%), Orlando profite notamment des pertes de balles de Detroit (12 dont 6 uniquement de Cade Cunningham, le tout juste dans la première mi-temps) et mène 19 à 3 dans les points sur turnovers… à ce niveau-là, ça ne pardonne pas !

Au retour des vestiaires, la musique continue pour Detroit qui ne change pas de playlist et qui enchaîne les pertes de balles (ils finiront avec 20 ballons perdus). Ajoutez à cela un Desmond Bane impérial (22 points à 5/10 de loin) et le Magic prend quelques longueurs d’avance et fait la course en tête durant toute la deuxième période !

C’est finalement Bane qui joue les héros jusqu’au bout et qui plante le dagger à 1 minute du terme de la rencontre…

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Victoire finale du Magic qui fait un 2/2 à la maison et qui peut remercier les Pistons pour les balles perdues et les lancers francs manqués dans le money time. Certes les Floridiens méritent leur victoire mais avec un Paolo Banchero à 4/18 au tir et un Jalen Suggs à 1/13 (oui 7% au shoot, c’est possible !), ne pas être capable de faire mieux ni de marquer plus de 90 points… ça en dit long !

Seul point noir de la soirée pour le Magic : la blessure de Franz Wagner ! Alors qu’il menait son équipe (au scoring notamment) avec 19 points, 5 rebonds, 3 passes et 4 interceptions au début du quatrième quart, l’Allemand a été annoncé out pour le reste du match à cause d’une blessure au mollet. À suivre…

Les stats du match

Jalen Duren continue ses Playoffs cataclysmiques avec 12 petits points et un impact inexistant. Cade Cunningham aura bien tenté de garder la tête hors de l’eau avec ses 25 points, 9 rebonds et 6 passes mais ses 8 pertes de balles auront été de trop…

Côté Magic, la marque est bien répartie : Bane en meilleur marqueur à 22 points, Banchero en plante 18 avec 8 rebonds, Wendell Carter Jr continue sa bonne série avec un nouveau double double (12 points, 11 rebonds) et Jamal Cain en symbole d’agressivité envoie 8 points, 9 rebonds mais surtout deux gros posters dont un de grand malade (LE highlight du match) !

Mais la stat la plus impressionnante est peut-être bien celle du plus/minus… Le 5 de départ de Detroit entier est dans le négatif et possède une moyenne de +/- à -12, là où tous les joueurs du 5 d’Orlando sont dans le positif avec une moyenne de +/- à +15 !

La différence de plus/minus entre les deux cinq majeurs… C’est tellement un sketch 🤡 pic.twitter.com/N0YDXZFL0F

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En clair, les Pistons étaient meilleurs avec leur remplaçant sur le parquet ce soir… et ça, ça craint !

Le highlight du match

Jamal Cain vous souhaite la bienvenue (et en profite pour enfoncer un petit peu plus Jalen Duren !)…

LA FOLIE ! 🥵

(comme si la série de Jalen Duren était pas déjà assez à gerber…) pic.twitter.com/8X9dPJwVql

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Le Magic fait le break et retourne à Detroit en menant 3-1 ! Le plus gros upset de ces Playoffs est en cours et il faudra des Pistons métamorphosés pour ésperer quoi que ce soit dans cette série (Jalen Duren on te parle) !