Inclus dans le trade de De’Aaron Fox cette nuit, Zach LaVine n’est officiellement plus un membre des Chicago Bulls. Si la nouvelle avait de quoi réjouir les fans de l’Illinois, la contrepartie récupérée, elle, va encore faire parler…

Il y a encore un an, les Bulls possédaient encore Alex Caruso, DeMar DeRozan et Zach LaVine sous le même uniforme. Le premier a filé au Thunder à l’intersaison 2024, le second a fait pareil mais chez les Kings, où le dernier vient de le rejoindre. Pour lâcher ses trois joueurs cadres, Chicago n’a réussi à obtenir.. qu’un seul premier tour de Draft. Un véritable fail de négociations signé Arturas Karnisovas.

No disrespect à Josh Giddey, Chris Duarte, Tre Jones, Zach Collins et Kevin Huerter qui sont aussi arrivés en contrepartie (ainsi que deux seconds tours de Draft) mais hormis peut-être Giddey, aucun n’a vraiment l’étoffe d’un joueur prenant le lead dans le futur à Chicago. Aussi, on pouvait imaginer que les Bulls iraient demander des tours de Draft pour booster leur reconstruction car les assets en question ne sont quand même pas mauvais.

Alex Caruso est vu en NBA comme un défenseur élite et un bon couteau suisse de manière générale. DeMar DeRozan vieillit mais il reste un scoreur de premier plan capable de tourner à 25 points de moyenne en baillant et Zach LaVine, malgré son contrat XXL, retrouvait même des couleurs ces derniers mois avec une saison de qualité entre scoring et gros pourcentages (24 points de moyenne à 51% au tir et 44% de loin).

Et malgré ça.. un seul premier tour de Draft ? Avoir récupéré le leur reste une bonne chose car ils peuvent ainsi s’effondrer sur cette fin de saison sans voir leur pick 2025 filer aux Spurs. Mais tout de même, on aurait pu imaginer plus d’assets arriver chez les Bulls. Le seul point vraiment positif c’est que Chicago va récupérer de la flexibilité financière avec plusieurs des contrats concernés qui finissent soit en 2025 soit en 2026. Faire le ménage sur les livres de compte, c’est évidemment bien pour une équipe en reconstruction mais on nous enlèvera pas qu’il y avait sans doute mieux à faire…

On est bien curieux de voir la contrepartie du probable trade de Nikola Vucevic maintenant (ils vont demander deux chips et un bounty). La réponse dans les prochains jours ?

Contre Alex Caruso, Andre Drummond, DeMar DeRozan et Zach LaVine, Chicago a récupéré :

– Josh Giddey

– Chris Duarte

– Tre Jones

– Zach Collins

– Kevin Huerter

– Un premier tour de Draft (le leur mdr)

– Deux seconds tours de Draft

