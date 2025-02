On l’attendait depuis quelques jours, c’est officiel : De’Aaron Fox est le nouveau pourvoyeur de ballons de Victor Wembanyama à San Antonio ! Les Bulls se sont immiscés dans le transfert et envoient Zach LaVine à Sacramento. Sidy Cissoko est également de la partie.

Les fans de San Antonio savaient que récupérer De’Aaron Fox était une possibilité lors de cette Trade Deadline, le meneur de jeu ayant clairement exprimé son intérêt. Mais la crainte de perdre Devin Vassell, Jeremy Sochan ou Stephan Castle était bien présente. Bonne nouvelle, les trois restent au Texas, grâce à un tour de magie signé RC Buford !

Le trade a été annoncé par Shams Charania !

Le transfert complet :

San Antonio reçoit : De’Aaron Fox et Jordan McLaughlin

Sacramento reçoit : Zach LaVine, Sidy Cissoko, trois premiers tours de Draft (2025 CHA, 2027 SAS, 2031 MIN), trois seconds tours de Draft (2025 CHI, 2028 DEN, 2028 SAC)

Chicago reçoit : Zach Collins, Tre Jones, Kevin Huerter, et leur propre premier tour de Draft 2025

Une valise de picks s’envole de San Antonio dont les intéressants choix de Chicago (protégé 1-10) et Charlotte (protégé 1-14) en 2025 et Minnesota en 2031. Mais les Spurs ont réussi la prouesse de récupérer un des meilleurs meneurs de jeu de la Ligue, une pièce parfait, sur le papier, à côté de Victor Wembanyama, en ne se séparant que d’un joueur de rotation (Tre Jones). Devin Vassell, Jeremy Sochan, Stephen Castle, Chris Paul et même Keldon Johnson restent tous dans une équipe qui passe un cap monstrueux.

Et avec ça une confirmation, De’Aaron Fox sera le meneur de jeu lors de la première (grosse) partie de carrière de Victor Wembanyama !

C’est donc De’Aaron Fox qui aura la responsabilité d’être le fournisseur de ballons principal de Victor Wembanyama dans les prochaines années ! 🦊👽 pic.twitter.com/qlK2p6twL2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2025

Du côté de Sacramento, le départ du visage de la franchise est amorti. Un capital de picks sympathique rejoint la Californie dont certains pourraient se révéler très intéressants avec le temps. Côté joueur, c’est Zach LaVine qui rejoint la franchise et si son association avec DeMar DeRozan n’a pas forcément fait de merveilles par le passé, c’est un arrière efficace qui va entrer dans les dernières années de son contrat et pourrait redevenir une pièce intéressante dans un futur transfert !

Chicago a réussi à récupérer son propre choix de Draft 2025 qui pourrait être très bien placé … mais c’est tout. Ils récupèrent deux joueurs mal-aimés de leurs précédentes fan-bases, en manque de forme complet et un Tre Jones qui a peut-être le seul profil dont les Bulls n’ont pas besoin. Sûrement pas le dernier mouvement dans l’Illinois cette semaine, du moins c’est ce qu’il faut espérer !

Source texte : Shams Charania