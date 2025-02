Dans une affiche qui a souvent, ces dernières, années, eu des allures de demi-finales de Conférence, les Sixers ont subi la loi des Celtics en deuxième mi-temps. Une remontée magnifique de la maison verte menée par Jayson Tatum. Victore 118-110.

Avec 16 points rien que dans le premier quart-temps, Tyrese Maxey a donné le ton d’un match qui a semblé très rapidement basculé dans l’escarcelle des Sixers. Les hommes de Nick Nurse ont compté jusqu’à 26 points d’avance et les Celtics paraissaient timides, à l’image de leurs leaders Jaylen Brown et Jayson Tatum qui avaient du mal à se mettre dedans !

Une première mi-temps au cours de laquelle les qualités de passeurs de Ricky Council IV et Guerschon Yabusele ont largement été mises en valeur. Les coupes se sont enchainées et la défense de Boston ne trouvait pas la solution.

Pendant la première partie du troisième quart-temps, les Sixers dominaient toujours graphe à un énorme Yabusele, auteur de 12 points sur la période, mais c’est vers la fin que tout bascule.

Portés par un Jayson Tatum immense des deux côtés du terrain, Boston cale un 36 à 9 en sept minutes et repasse devant à six minutes de la fin. Les dernières possessions se jouent au couteau, mais Derrick White assiste parfaitement son leader pour offrir aux Celtics une victoire et une deuxième mi-temps référence.

Les Sixers ont mené de 26 points.

Les Celtics ont passé un 36-9 en 7 minutes.

Les Celtics mènent de 3 points.

Il reste 6 minutes.

💀💀💀

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2025

Jayson Tatum termine la rencontre avec 35 points, 11 passes décisives et 7 rebonds. Une performance de patron !