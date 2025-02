On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tente de vous partager ses bulletins le plus souvent possible. Aujourd’hui, les Cavaliers recevaient les Mavericks décimés dans une ambiance ultra glauque.

# Cleveland Cavaliers

Jarrett Allen (6.5) : il n’avait ni Daniel Gafford, ni Dereck Lively en face de lui, il était un adulte face à des enfants. Le moniteur de centre aéré que tout le monde essaie de dribbler au foot.

Evan Mobley (8) : lui aussi s’est tapé de belles barres de rire pendant tout le match. Evan était dans la zone, faut dire qu’il jouait contre les U17 de Belleville sur Vie ce soir.

Max Strus (6) : à Dallas, on aurait préféré qu’il soit le médecin en charge de la visite médical de Luka à LA. Le professeur Strus aurait pu trouver un moyen de tout faire foirer, et Luka serait encore un joueur de leur franchise.

Donovan Mitchell (7) : sa présence sur le parquet faisait visiblement peur aux noobs des Mavs. Conscient que les adversaires étaient arachnophobes, Kenny Atkinson l’a vite fait sortir quand le match était plié, faut pas non plus abuser.

Darius Garland (7.5) : comme d’habitude extrêmement juste et altruiste. DG10 a trottiné face au peu d’adversité que proposaient les Mavs. Un match lumineux, Darius Guirlande.

Ty Jerome (6.5) : Jerome Ty patron lors du peu de minutes passées sur le parquet, encore un bon match en sortie de banc pour lui. La ferme Jerome.

Caris LeVert (6) : à Dallas, on aurait préféré que ce match ne se joue pas au Rocket Mortgage Fieldhouse, mais à Roissy, pour qu’il puisse en découdre dans le duty-free à coups de parfums avec Nico Harrison.

Georges Niang (7) : d’ordinaire, le joueur le plus gros de l’équipe, on le laisse dans la raquette et il attend, sauf que lui, ben il a été vachement adroit aux tirs. Petite séance cardio gratos pour l’amateur de barbecues texans. Dommage que Luka ne soit plus là pour montrer son expertise.

Sam Merrill (9) : il n’a eu que faire du contexte qui entourait ce match, et a canardé de loin comme si sa vie en dépendant. Sam était le Sam du groupe et visait parfaitement le panier.

Jaylon Tyson (6) : à Dallas, on aurait préféré jouer face à Mike Tyson, même à son âge actuel, dans l’espoir qu’il aille envoyer des bouquets de phalanges à Nico Harrison.

Tristan Thompson (4) : même lui est entré en jeu, pour te dire à quel point la soirée est CHELOU.

Vincent Collet (8) : il a dû regarder avec émotion son assistant rouler sur la concurrence. Toutefois, frapper des hommes à terre, c’est pas ouf.

# Dallas Mavericks

Kylor Kelley (4,5) : quitte à s’en foutre complètement, autant envoyer un mec des bureaux au poste de pivot, c’est ce que les Mavs ont fait ce soir. Le pire, c’est qu’il était l’un des moins mauvais

Olivier-Maxence Prosper (2) :O-Max pas vraiment au max depuis cette annonce de transfert ubuesque. Il a eu l’occasion de se montrer alors que tout ce qu’il voulait, c’était errer chez lui, sous son plaid, à mater Netflix.

Klay Thompson (2,67) : soit son probable taux d’alcool dans le sang. On allait quand même pas oublier de lui en placer une à lui. Il a probablement voulu se mettre une caisse pour oublier le départ de son meneur, sauf qu’au vu de son pourcentage du soir, difficile de penser qu’il avait décuvé. Il avait probablement planqué un flash dans son casier.

Spencer Dinwiddie (2,92$) : soit le probable cours de son action en bourse actuellement. Faudrait avoir accès à son portefeuille de cryptomonnaies, juste pour vérifier un truc. Si sa monnaie est indexée sur son niveau de jeu, surtout après le départ de Luka, Spencer devrait se retrouver en faillite d’ici mardi soir.

Dante Exum (4) : on est désolés, il fait une bonne performance et tout, mais quand on passe de Luka Doncic à Dante Exum à la mène, il faut s’attendre à ce genre de bouzin en guise de match. Normalement, ça annule toute bonne action. Le même effet qu’un contre-Uno.

Kessler Edwards (4) : il est Kessler ? L’heure de se réveiller de ce mauvais rêve.

Quentin Grimes (3,5) : un pourcentage aux tirs un peu grincheux, mais en même temps, comment continuer d’avoir goût au basket quand tu vois ton équipe voler en éclats de la sorte ?

Naji Marshall (3.5) : il est passé à un Jusuf Nurkic près de re déclencher une baston, et de transformer la NBA en UFC. Les nerfs étaient tendus ce soir.

Jaden Hardy (5) : il s’est tapé un kif en voyant que plus personne n’était présent chez les Mavs. Il a rentabilisé sa soirée en prenant tous les shoots possibles. Un gamin dans un buffet à volonté.

Brandon Williams (4) : si les Lakers avaient su qu’il existait, peut-être qu’ils auraient aussi essayé de le gratter, qui sait ?

Luka Doncic (99) : s’il était encore à Dallas, il aurait envoyé un chassé dans la table de marque, sauf qu’il doit bien rigoler avec son Royal Bacon et son Coca Cherry actuellement.

Anthony Davis (5) : pas encore de match à Dallas mais déjà le joueur le plus souvent blessé de l’histoire de la franchise.

Kyrie Irving (5) : “au fond, j’crois qu’la Terre est plate, pour une seule bonne raison, après avoir fait l’tour du monde, tout c’qu’on veut c’est être à la maison”. Voilà ce que se dit probablement Kyrie actuellement, sur un air d’Orelsan.

Maxi Kleber, Max Christie et Markieff Morris (4) : simple mention pour rappeler que depuis ce matin, absolument personne n’a parlé d’eux. Et on n’en dira pas plus non plus.

Dirk Nowitzki (41) : à deux doigts de demander le retrait de sa statue devant l’American Airlines Center.

Nico Harrison (1) : les décisions de Nico ça pique. Nico Harissa.