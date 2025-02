Les Mavericks sombrent à Cleveland (144-101)

Une correction, rien d’autre à dire. Les Mavericks, sans doute particulièrement sonnés par le transfert de Luka Doncic annoncé ce matin à la surprise générale, n’ont rien proposé face aux Cavaliers. Cleveland signe même son meilleur total de points en un quart-temps (50) et en une mi-temps (91). Circulez, y’a rien à voir.

Est-ce que Dallas est déjà le grand perdant du transfert ? Non parce qu’avec une telle branlée reçue à Cleveland par les Mavericks, on peut se poser la question. C’est ce qu’on aurait dit si nous étions des sensationnalistes sans scrupules. On s’en tiendra à du plus classique, sachez donc que les Texans avaient aligné Kylor Kelley dans leur cinq majeur et qu’on ne sait même pas qui c’est.

Face à ces joueurs désabusés, les Cavaliers n’ont pas franchement fait dans le détail : Darius Garland pour mettre l’étincelle sur la traînée de poudre avec quelques banderilles primées de loin, puis l’ensemble des hommes de Kenny Atkinson qui détruit proprement la bande d’adversaires qui a visiblement choisi de faire l’impasse. Sam Merrill, Donovan Mitchell, Georges Niang, Max Strus, Evan Mobley : tout le monde s’éclate et soigne ses statistiques.

MAKE IT 91 PTS IN THE FIRST HALF FOR THE CAVS 🤩

The most in ANY half for Cleveland and only the fourth 90+ PT half in the play-by-play era (1997-98)! https://t.co/Oc81UPIDyJ pic.twitter.com/IAj8v9I1vx

— NBA (@NBA) February 2, 2025

Une pluie de points qui permet aux Cavs de signer le meilleur quart-temps de leur histoire (50 points après les 12 premières minutes), ainsi que leur meilleure mi-temps all-time (91 points). Un vrai festival, qu’on vous dit. Sam Merrill a rentré 9 tirs du parking, record de franchise également pour le sniper qui s’est ré-ga-lé.

straight heat. 🔥@smerrill05 | #LetEmKnow https://t.co/Hun6pamuEw pic.twitter.com/gQIu5CkmkN

— Cleveland Cavaliers (@cavs) February 2, 2025

Du reste, on ne s’éparpillera pas des masses, l’écart s’est maintenu et grossièrement, les Mavericks n’avaient pas la tête à ça. On les comprend, les prochains jours risquent d’être très particuliers dans les têtes… et c’est sans parler du retour à domicile pour jouer, un moment que l’on imagine redouté à l’heure actuelle. Score final : 144-101.