La lettre de Luka Doncic aux fans des Dallas Mavericks !

Luka Doncic n’avait pas réagi à son transfert pendant la majeure partie de ce dimanche 2 février, mais le Slovène a décidé de publier un communiqué sur ses réseaux sociaux, adressé en majeure partie à la ville de Dallas et aux fans des Mavericks !

Les seules paroles connues de Luka Doncic ce dimanche était un message pour ses coéquipiers : “merci pour tout.” Le Slovène a décidé de laisser passer quelques heures pour s’adresser au monde du basket-ball en ces termes :

— Luka Doncic (@luka7doncic) February 2, 2025

Cher Dallas,

Il y a sept ans, je suis arrivé ici en tant qu’adolescent pour réaliser mon rêve de jouer au basket-ball au plus haut niveau. Je pensais que je passerai toute ma carrière ici et je voulais tellement ramener un titre. L’amour et le soutien que vous m’avez donné était plus fort que tout ce dont j’aurais pu rêver. Pour un jeune gamin de Slovénie qui arrivait aux États-Unis pour la première fois, vous avez fait en sorte que je me sente, au nord du Texas, comme à la maison. Dans les bons et les mauvais moments, des blessures aux Finales NBA, votre soutien n’a jamais changé. Merci d’avoir partagé ma joie dans nos meilleurs moments, mais aussi pour m’avoir relevé quand j’en avais le plus besoin.

À toute les organisations avec lesquelles j’ai travaillé dans la communauté de Dallas, merci de m’avoir permis de contribuer à un travail important et d’amener de la lumière à ceux qui en ont besoin. Je commence une nouvelle étape dans mon parcours basketballistique, je quitte une ville qui va toujours me faire sentir à la maison, loin de la maison.

Dallas est un endroit spécial, les fans des Mavericks sont spéciaux.

Merci, du fond de mon coeur.

Luka