Apéro – Transfert de Luka Doncic : on réagit et analyse à chaud !!

WHAT. THE. F. Le transfert de l’année, de la décennie… celui que personne n’avait vu venir ! Luka Doncic chez les Lakers, Anthony Davis chez les Mavericks. Faut qu’on en parle, c’est l’heure de l’apéro TrashTalk !

Après le Allez café du matin, place à l’Apéro du soir !! Il manquait Alex et son hexpertise pour revenir sur cette bombe historique tombée sur la NBA ce dimanche 2 février, avec le transfert de Luka Doncic aux Lakers en échange d’Anthony Davis à Dallas ! Comment le pépère va-t-il réagir à ce changement sismique ? Combien y a-t-il de All-Star chez les Suns ? Et quelles conséquences sur les jours, semaines et mois à venir ? C’est l’heure de l’Apéro !!