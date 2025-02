Depuis 6h du matin, Twitter a retrouvé de sa superbe. Pas grâce à celui qui le dirige, mais aux utilisateurs. Les messages les plus fous se multiplient, tout comme les vidéos de moments exceptionnels liés au transfert de Luka Doncic et Anthony Davis. Petit tour d’horizon !

Imaginez-vous en pleine soirée au Macumba, le DJ vous enivre à coup d’Aya Nakamura tandis que le barman a le même objectif avec des Mojitos à 12 euros. Tout d’un coup, le silence se fait, les lumières se tamisent. Il n’est qu’une heure du matin, ce ne peut pas être la fin de la soirée. Et puis un bruit de microphone. “1-2-1-2, test, test ; désolé de vous déranger en plein milieu de cette Macarena, mais Kylian Mbappé rejoint le FC Barcelone dans le cadre d’un échange avec Lamine Yamal.”

Et bien c’est à peu près ce qu’ont vécu les danseurs du samedi d’un club dont l’architecture serait validée par Valérie Damidot. L’annonce du transfert de Luka Doncic à Los Angeles a mis une soirée entière sur pause !

Plus fort encore ? Un mariage. Lorsque le prêtre a demandé si quelqu’un s’opposait à l’union, Nico Harrison est sorti de son bureau pour lever la main. Les invités, visiblement fans de basket-ball n’en avaient plus pour la robe de la mariée, tous les yeux étaient rivés sur le compte twitter de Shams Charania. Et personne ne semblait y croire. Aimer une franchise, c’est pour le meilleur et pour le pire.

Parmi toutes les images dingues de la journée, celles devant l’American Airlines Center sont tout en haut. Une manifestation a pris place et des pancartes ont été déposées autour de la statue de Dirk Nowitzki. Tout semblait plus ou moins normal jusqu’à ce qu’un groupe ramène un cercueil accompagné de la musique “See you again” de Wiz Khalifa et Charlie Puth”.

Une manière de plus de prouver que l’humour est la meilleure défense face aux moments difficiles. Ce genre de dimanche, lorsqu’on est pas fans des Dallas Mavericks, on en redemande tous les jours !