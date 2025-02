Le père de Luka Doncic fustige les Mavericks : “Il ne méritait pas ça”

Comme tout le monde, le père de Luka Doncic a appris le transfert de son fils à Los Angeles via le tweet de Shams Charania. Une situation ubuesque qui n’a pas plu au paternel, auteur d’une déclaration cinglante à la direction des Mavericks. Pour lui, il s’agit d’irrespect.

Bon, on ne reverra pas les parents Doncic à Dallas de si tôt. Ou peut-être au premier rang pour voir le fiston défoncer les Mavericks sous la tunique des Lakers. Parce que la déclaration de papa envers l’ancienne équipe de Luka Doncic est… violente.

“Avec ce transfert, l’hypocrisie des Mavericks me blesse personnellement. Je pense que Luka ne méritait pas ça. Il a sacrifié beaucoup. Je sais que Luka respectait beaucoup Dallas. Il respectait toute la ville, il a aidé les enfants et ce n’était pas un problème pour lui d’aller dans les hôpitaux et les événements de charité. Il a joué 100 matchs l’an passé, 40 minutes à chaque fois, en étant toujours doublé en défense. Je pense que c’est très injuste de la part de certaines personnes à Dallas.” – Sasa Doncic.