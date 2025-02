On reverra Victor Wembanyama au Skills Challenge du All-Star Weekend cette année. Le pivot Français fera équipe avec Chris Paul dans un duo qui promet pas mal de choses mine de rien.

L’info vient de tomber, Wemby remettra le couvert pour ce concours, en compagnie de CP3. La formule ayant (encore) changé, les joueurs ne seront plus par trois mais par deux. On verra bien quel sera le format exact du concours, mais ce qui est sûr, c’est que l’ancien de Nanterre et des Mets 92 devrait montrer deux trois trucs aux spectateurs présents dans les travées du Chase Center, comme l’a indiqué Chris Haynes.

Breaking news All Star signée @ChrisBHaynes : Victor Wembanyama et Chris Paul seront en duo pour le Skills Challenge du All Star Week-end 2025 à San Francisco. pic.twitter.com/eeiP4izpyo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 2, 2025

Avec un tel visuel, et au vu du contexte actuel en NBA, possible qu’une mini crise cardiaque ait frappé certains lecteurs, mais non, Victor Wembanyama ne va pas être transféré par les Spurs, même si au final, ce trade entre Luka Doncic et Anthony Davis nous prouve que tout est possible en NBA, mais non, ne vous en faites pas.

L’objectif sera la victoire cette année pour Wemby avec son meneur de jeu. Lui qui a déjà échoué la saison passée en compagnie d’Anthony Edwards et Paolo Banchero, dans l’équipe des numéros 1 de Draft. Ce sont finalement les locaux de l’étape, Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin et Myles Turner qui l’ont emporté devant leur public en 2024. Cette fois c’est la bonne pour Victor ?