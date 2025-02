Luka Doncic portera le numéro 77 aux Lakers

Après son transfert des Mavericks aux Lakers, la question du numéro de Luka Doncic chez les Pourpre et Or se posait logiquement, et le compte officiel de la franchise vient d’y répondre.

Le génie Slovène a déjà tranché pour son arrivée en Californie, et il gardera son désormais célèbre 77 dans la Cité des Anges. Il le portait déjà chez les Mavs mais aussi avec en sélection, et cela devrait donc continuer. Même s’il portait le 7 au Real Madrid avant de franchir l’Atlantique et de faire le grand saut en NBA, il a décidé d’opter pour ce numéro depuis sa Draft, étant donné qu’à son arrivée, son numéro fétiche était déjà la propriété du pivot Canadien Dwight Powell à Dallas.

Yes, it really happened. Welcome to Los Angeles, Luka. pic.twitter.com/XdlZZ5IfNo

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 2, 2025

Luka Doncic sera le premier joueur de l’histoire des Lakers à porter le numéro 77. Personne avant lui n’a porté ce numéro, malgré tous les uniformes au plafond de la Crypto.com Arena, malgré tous les joueurs qui ont un jour porté cette tunique. Jamais le double 7 n’a été porté dans l’équipe, et Luka Magic dispose donc d’une belle opportunité de marquer l’histoire de cette franchise mythique, avec son nouveau numéro fétiche sur les épaules.

Et sinon, on doute que vous en ayez grand chose à faire, mais parmi les autres arrivants de ce transfert complètement fou. Markieff Morris, déjà passé par les Lakers entre 2020 et 2021, où il a remporté le titre dans la bulle d’Orlando, reprendra quant à lui le numéro 88. Le futur numéro de l’intérieur Allemand Maxi Kleber n’a quant à lui pas encore été révélé.

Luka Doncic continue donc sa belle histoire avec le numéro 77. Après avoir échoué la saison passée, quand pourra-t-il retrouver les Finals, et lever le trophée Larry O’Brien et/ou Maurice Podoloff ?