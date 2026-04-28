Anthony Edwards : de l’espoir pour un retour en Playoffs ?

Annoncé forfait pour plusieurs semaines après sa blessure au genou face aux Nuggets, Anthony Edwards compte bien revenir lors de ces Playoffs NBA 2026. Les Wolves peuvent-ils vraiment espérer le revoir sur le parquet ?

Une dose d’optimisme parcourt actuellement le Minnesota concernant Anthony Edwards, victime d’une hyperextension du genou lors du Game 4 entre les Wolves et les Nuggets.

Le coach des Wolves Chris Finch a déclaré hier qu’il s’attend à revoir Ant-Man sur ces Playoffs si les Wolves parviennent à prolonger leur parcours, eux qui mènent actuellement 3-2 face aux Nuggets. Finch a aussi rappelé qu’Edwards était le genre de phénomène physique à se remettre rapidement d’une blessure, à tel point que certains de ses coéquipiers le surnomment « Wolverine ».

Everything I’m told, backed by what Chris Finch said to @PAOnTheMic this morning, is that Anthony Edwards fully intends to return to the playoffs at some point, if the Wolves can stay in the fight. If they advance, my gut says their next opponent will see him at some point.

— Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) April 27, 2026

Dans le même temps, Tom Haberstroh de Yahoo Sports a mentionné le nom de plusieurs joueurs ayant été victimes d’une blessure similaire, pour ensuite revenir plus tôt que prévu :

« Rappelez-vous, Giannis Antetokounmpo avait manqué seulement une semaine lors des Playoffs NBA 2021 après sa blessure au genou, et on pensait que sa saison était terminée. […] Et la saison dernière, Paul George n’avait manqué que dix jours pour une blessure similaire. »

Bien évidemment, chaque cas est différent, et d’autres joueurs ont effectivement dû s’arrêter plusieurs semaines avant de pouvoir revenir sur les parquets. Prudence donc, mais un retour d’Ant-Man sur ces Playoffs n’est pas inconcevable.

.@tomhaberstroh says there’s a CHANCE Anthony Edwards could return from injury sooner than expected 👀

(via Yahoo Sports Daily) pic.twitter.com/YCXkNTU4Oo

— Yahoo Sports (@YahooSports) April 27, 2026

Officiellement listé en « week-to-week » par les Wolves, Anthony Edwards a évité le pire sachant que les ligaments n’ont pas été touchés, et a immédiatement commencé le protocole de rééducation pour espérer revenir le plus vite possible.

Les Loups peuvent-ils survivre suffisamment sans lui pour lui permettre de rejouer ?