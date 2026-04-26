Anthony Edwards lourdement blessé, fin de saison pour Donte DiVincenzo : CAUCHEMAR pour les Wolves

Les Wolves ont gagné un match crucial pour la suite de leur saison en Playoffs, mais ils l’ont gagné au prix (très) fort : fin de saison pour Donte DiVincenzo, victime d’une rupture du tendon d’Achille. Anthony Edwards est lui touché au genou gauche après une réception très violente. Il doit passer des examens, mais soyons clairs : ça ne sent pas bon du tout.

Donte DiVincenzo a réalisé une remarquable saison régulière. Impactant, assidu (82 matchs joués) et surtout très en phase avec l’esprit voulu par Chris Finch pour son équipe. Ses débuts dans cette campagne de Playoffs étaient encore meilleurs : bon shooter, qui punit les Nuggets dès qu’on lui laisse trop d’espace. Bref, un amour de joueur à avoir dans son équipe quand on joue pour gagner des choses.

Les Wolves devront pourtant faire sans lui. Après seulement une minute de jeu, il se blesse sur un mouvement assez brusque, et indique immédiatement à son banc que ça ne va pas du tout. Sans doute dans un excès de colère et de fierté, il marche fermement jusqu’à son vestiaire sans être aidé. Passage surréaliste quand on sait qu’il s’est rompu le tendon d’Achille.

Fait chier… le genre d’image qui ne rappelle malheureusement rien de bon… 😞

On espère que ça va aller. Il a pu marcher jusqu’au vestiaire et mettre du poids sur sa jambe. pic.twitter.com/ike4LoCgKk

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Et la conséquence est terrible dans le temps : fin de saison immédiate, et peut-être pas de début pour la prochaine. Retour en 2027-28 ? La phrase est carrément flippante. Autant que les images le montrant à la sortie de la salle en chaise roulante, avec une botte de marche.

…pic.twitter.com/M7RNZaILfZ

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Anthony Edwards, qui joue lui blessé – douleurs au genou droit – depuis le début de la série, va avoir le malheur de suivre les pas de son coéquipier. À quelques encablures de la mi-temps, la star de Minny retombe mal et provoque une hyper-extension de son genou gauche. Des images flippantes, et un Ant-Man aidé pour rejoindre le vestiaire, incapable de mettre du poids sur sa jambe touchée.

Les images sont terribles.

Terribles. pic.twitter.com/Ntf9S15WER

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Chris Finch a précisé après le match que les examens étaient encore en cours pour déterminer la gravité exacte de la blessure. Il faut pourtant faire face à une vérité devinable : la série d’Edwards est probablement terminée, et peut-être que la suite l’est aussi. Informations à venir dans les prochaines heures le concernant, restez connectés.

Sources : ESPN, Wolves PR