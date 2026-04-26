Ce match nous aura fait passer par la peur, la tristesse, l’étonnement, la joie. Un panel d’émotions à peine assez large pour raconter les 48 minutes vécues cette nuit entre Wolves et Denver, qui ont abouti à la victoire remarquable de Minnesota (112-96). Ayo Dosunmu a été immense (43 points !) et Rudy Gobert monumental en défense. Une soirée de basket spéciale.

Des statistiques qui pourront vous éclairer

Un début de match solide pour Nikola Jokic, qui nous laisse penser qu’il a enfin trouvé une solution pour faire danser Rudy Gobert et l’écraser de tout son talent de triple MVP de saison régulière. Mais finalement non, juste le temps pour le pivot tricolore des Wolves de monter en température, et de laisser – peut-être par gentillesse ou par pitié – son vis-à-vis profiter momentanément du doux bruit du ballon touchant la ficelle du panier.

Puis, l’acte 1 de l’épouvante : Donte DiVincenzo se blesse assez gravement sur un geste brutal, tous les signes visuels pointent à la rupture du tendon d’Achille. Frisson collectif d’inquiétude dans le Target Center, puis tristesse partagée à l’annonce du diagnostic redouté : fin de saison immédiate, la prochaine est déjà entre grosses parenthèses. Un crève-coeur absolu, qui ne déconcentre pas les Wolves de leur mission, taper les Nuggets non seulement pour avancer en Playoffs, mais désormais aussi pour leur pote.

Fait chier… le genre d’image qui ne rappelle malheureusement rien de bon… 😞

On espère que ça va aller. Il a pu marcher jusqu’au vestiaire et mettre du poids sur sa jambe. pic.twitter.com/ike4LoCgKk

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On se dit qu’on en a assez, et on salue alors la résilience des Wolves qui ne se démontent pas psychologiquement après ce terrible fait de jeu. Ils ne savent pas qu’ils sont au devant d’une blessure tout aussi terrible. Anthony Edwards retombe mal peu avant la mi-temps, hyper-extension violente du genou gauche. Cruel coup du sort pour la star, qui jouait blessée au genou droit depuis le début des Playoffs. Aidé pour sortir du terrain, et voilà le chef de meute lui aussi sur la touche.

Les images sont terribles.

Terribles. pic.twitter.com/Ntf9S15WER

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Les Loups ont donc fait preuve d’un coeur immense. Revenir en 2e mi-temps avec un effectif appliqué à enfoncer son adversaire dans l’abîme, Ayo Dosunmu en tête. Le joueur arrivé à la mi-saison signe le match de sa vie, avec 43 points à 13/17 au tir dont 5/5 à 3-points, avec un parfait 12/12 aux lancers. Dans son sillage, la vague Wolves emporte le Colorado. Jeu rapide, défense étouffante, Denver n’existe plus.

Pouah la HAUTEUR !pic.twitter.com/6vJ0I2PdjQ

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Nikola Jokic ne fait pas exception. Rudy Gobert le met – une fois de plus – dans sa poche, avec de multiples duels défensifs gagnés au terme d’échanges physiques parfois bien au-delà de ce que la très (trop) interprétable loi du basket stipule. Match fantastique d’un pivot qui réalise devant nos yeux la plus grande série de Playoffs de sa carrière.

Les Nuggets se laissent tenter par la frustration, qui les inonde et les fait complètement déjouer. C’est fait, c’est là : l’implacable réalité de l’élimination imminente. Cette série déjà au paroxysme de l’intensité physique est encore plus électrisée par une bagarre entre Jaden McDaniels et Nikola Jokic après la fin de rencontre, sur fond de panier marqué lors de l’ultime possession du match.

La grosse altercation entre Nikola Jokic et Jaden McDaniels juste après le buzzer final.

Le joueur des Wolves a marqué sur la dernière possession, le Joker n’a pas aimé DU TOUT.

Les deux ont été ejectés, attention à de potentielles sanctions… pic.twitter.com/RBDnsbcbcN

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Denver doit gagner, Minnesota doit être sans pitié. Les esprits sont échauffés, ça promet d’être particulièrement mouvementé.

Rendez-vous pour la 5e partie de cette série, à 4h30 dans la nuit de lundi à mardi. Soyez-là, c’est un conseil de fan de basket.