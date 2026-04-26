Les Knicks devaient se racheter après avoir perdu l’avantage du terrain, et c’est chose faite sur ce Game 4. NYC a surclassé les Hawks, qui sont restés sans réponse face au sérieux de leur adversaire.

Pourtant, le début de match est serré, les deux équipes se rendent coup pour coup, tant en défense que dans la maladresse offensive. Le collectif des Knicks semble bien en place, tandis qu’en face, Nickeil Alexander-Walker montre pourquoi c’est lui qui a été élu MIP de la saison, mais hormis CJ McCollum, il est bien seul.

Les esprits s’échauffent en fin de premier quart-temps entre Mouhamed Gueye et Jose Alvarado, mais c’est finalement le buzzer qui vient mettre un terme à ces 12 premières minutes abominables.

Atlanta se réveille enfin mais les Knicks répondent malgré un Karl-Anthony Towns aux mains savonneuses qui loupe 3 paniers faciles. Le quatrième est le bon pour donner 10 points d’avance à NYC. Les Faucons essaient de recoller mais restent derrière leur adversaire malgré un CJ McCollum bien en place offensivement.

Ce sont les visiteurs qui creusent l’écart face à des Hawks qui auraient du mal face à une équipe de R3. Ils se font distancer à force de laisser les portes ouvertes et de tout envoyer à côté… 58-44 à la pause en faveur des hommes de Mike Brown.

Les Knicks : y’a du hustle sur chaque action (ça manquait cruellement).

On donne le ballon aux bonnes personnes (KAT, notamment).

Ça défend comme des acharnés.

Et attention hein mais BIZARRE : ils sont en train de gagner le basketball !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 25, 2026

Les Piafs doivent montrer un autre visage s’ils ne veulent pas perdre l’avantage du terrain, malheureusement ils vont faire l’exact opposé, la mire n’est toujours pas réglée et les Knicks en profitent pour s’envoler au score.

L’écart ne fait que grimper et cette fin de match promet de n’être qu’une formalité pour les Orange et Bleu qui font la différence grâce à leur 5 majeur, et notamment à KAT, en triple-double (20-10-10) qui fait son maximum pour justifier le couplet de la Rafleuze « J’arrive en MVP, Karl-Anthony Towns ».

L’écart continue de grimper et se stabilise autour des 20 points. Les deux coachs ouvrent leurs bancs et c’est même l’occasion de voir Zaccharie Risacher apparaître, les dés sont jetés.

Score final, 114-98. New York envoie un statement game à Atlanta, récupère l’avantage du terrain et prouve que lorsque les joueurs jouent sérieusement et sont appliqués, ils sont une équipe très difficile à manœuvrer. En face, les Hawks sont tout simplement tombés sur plus fort, en tout cas sur ce match.

La série repart à Manhattan dans la nuit de lundi à mardi à 2h heure française, et ATL va devoir réagir s’ils ne veulent pas se retrouver dos au mur et donner l’opportunité aux Knicks de conclure cette série de premier tour.

Allez, plié.

Performance autoritaire des Knicks face à des Hawks mis en déroute sur le plan de l’adresse et de la construction.

Beaucoup aimé la réaction côté New York. C’est pas parfait, reste encore des améliorations possibles… mais après la sale défaite du Game 3, fallait… pic.twitter.com/lnfP1r15Ku

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 26, 2026