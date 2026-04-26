Opposés au champion en titre et menés deux manches à rien, les Suns voulaient profiter de leur retour à la maison pour montrer des signes de vie face au Thunder. Malheureusement pour eux, Shai Gilgeous-Alexander est venu à Phoenix avec l’idée d’en finir. Victoire 121-109 d’Oklahoma City, 3-0 dans la série, préparez le balai !

Les stats du Game 3 entre les Suns et le Thunder

Comme d’habitude, les Suns se sont battus. Ils menaient même de neuf points après avoir démarré le match le couteau entre les dents. Mais comme souvent, à la fin c’est SGA et sa bande qui ont le dernier mot.

Le MVP de la NBA a lâché une nouvelle masterclass, flirtant avec la perfection au tir et bien décidé à ne laisser aucun espoir à Dillon Brooks et Cie.

42 points

8 passes

15/18 au tir

11/12 aux lancers-francs

Efficacité maximale, les bons choix possession après possession, et le leadership qui va avec. Cerise sur le gâteau : Shai Gilgeous-Alexander a tout simplement battu son record personnel au scoring pour un match de Playoffs.

« J’ai essayé de laisser le jeu venir à moi, en utilisant mes coéquipiers comme des armes. Je savais qu’ils (les Suns) allaient tenter de me rendre la tâche difficile, mettre du monde face à moi, mais les gars ont fait un bon boulot pour contourner ça ce soir. On les a obligés à choisir leur poison. » – SGA

Shai Gilgeous-Alexander 42 PTS, 4 REBS, 8 ASTS, 1 STL, 15/18FG, 90% TS vs Suns (April 25th, 2026) pic.twitter.com/uhNaPDWvxo

— Thunder Performances (@405Performances) April 25, 2026

Pas de Jalen Williams ? Pas de problème

Outre la performance XXL de SGA, le Thunder a pu compter sur des contributions multiples, rendant ainsi l’absence de Jalen Williams anecdotique. Alex Caruso, Jaylin Williams, Jared McCain, Cason Wallace ont aidé à faire la diff’ en sortie de banc, Ajay Mitchell a ajouté 15 points pour sa première titularisation en Playoffs, et pas moins de sept joueurs d’OKC ont fini le match avec au moins 8 unités. #StrengthInNumbers

SGA injouable + profondeur d’effectif + défense, c’en était trop pour les Suns. On savait que Phoenix possédait des armes limitées pour espérer rivaliser avec le Thunder, tout particulièrement en attaque. Cela s’est confirmé une nouvelle fois malgré les 33 points de Dillon Brooks et les 26 de Jalen Green. Devin Booker a lui connu une soirée compliquée (16 points en 16 tirs), rendant la mission quasiment impossible pour les Suns.

Le Thunder tentera de mettre fin définitivement aux débats lundi soir, lors du Game 4 à Phoenix.

SCORE FINAL : 109-121 THUNDER ! ⚡

Les Suns sont loin d’avoir été ridicules, mais il y a juste 3 galaxies d’écart quand OKC décide d’accélérer.

Et puis quand le MVP en titre décide de sortir un récital comme ça (42 points, 8 passes, 15 sur 18 au tir), c’est trop difficile de… pic.twitter.com/yJhoMmPCeE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 25, 2026