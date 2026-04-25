Troisième match entre Magic et Pistons, et c’est Orlando qui reprend l’avantage dans cette série. On imagine que les bordelais et Mike Pietrus, ancien joueur d’Orlando présent en Gironde, ont tous dû apprécier. C’est l’heure des notes désormais, vous aviez demandé de la défense, vous en avez eu !

# Orlando Magic

Wendell Carter Jr. (7,5) : sa poche doit vraiment être très grande pour pouvoir y ranger Jalen Duren chaque soir. En sarouel, WCJ a encore survolé son duel de pivots sur son tapis volant et se mue en chef de chantier pour les Floridiens. Une vraie pelleteuse.

Paolo Banchero (6,5) : de bonnes idées dans le jeu, mais un pourcentage franchement très bas et le lot de critiques qui va avec toutes les imperfections et les déchets. Paolo Banchero est un joueur LFI, mais a su utiliser le 49.3 sur son dernier shoot pour faire basculer le match côté Magic.

LE SHOOT IMPROBABLE DE BANCHERO POUR VALIDER LA WIN DU MAGIC 😱😱pic.twitter.com/37KuwU7CnM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 25, 2026

Franz Wagner (6) : toujours un peu lent à l’allumage en Playoffs, c’est bien lui qui a mis le coup d’accélérateur nécessaire lorsque son équipe en avait le plus besoin. Sur l’Autobahn du succès, Franz roule en BM.

Desmond Bane (7) : La Rafleuze disait « Double-pas, Desmond Bane », mais c’est bien à 3 points que le T-Rex de Floride a écoeuré ses adversaires. Insolent de réussite, il a passé sa soirée à lancer des cailloux dans un lac.

Jalen Suggs (5,5) : depuis qu’il assume sa calvitie et ne met plus son bandeau autour du cou, il semble gagner en régularité et son impact est encore plus visible, surtout défensivement parlant. Il en est à la phase de l’acceptation.

Anthony Black (5) : s’il n’a pas converti beaucoup de shoots, AB a eu beaucoup d’activité dans le reste et a rendu de fiers services en sortie de banc. Un bon début d’alphabet.

Tristan da Silva (4,5) : Aucun shoot rentré sur deux tentatives, et un match globalement insipide. Ce soir, Da Silva, c’était pas la Joga Bonito.

Goga Bitadze (5) : ressorti aussi vite qu’il est rentré, bon petit passage, mais on l’oubliera facilement. Un ambassadeur Koh-Lanta.

Jamal Cain (5,5) : une belle entrée en jeu, et de l’énergie à revendre. Il s’est probablement inspiré de son homonyme dans Menace 2 Society.

# Detroit Pistons

Jalen Duren (3) : le premier joueur de l’histoire des Playoffs à effectuer sa série en télétravail. Impossible que ce soit autre chose qu’un sosie depuis le début de ce premier tour.

Tobias Harris (6) : un sérieux et une rigueur qui font beaucoup de bien à son équipe, et des shoots mi-distance toujours aussi doux et moelleux, en tout cas lorsqu’ils rentrent. Tobias Harry’s, la Mie Caline.

Duncan Robinson (67) : pas un mauvais match, mais pas un match exceptionnel non plus. Pas une adresse de fou, mais pas non plus une adresse abominable. Un match six seven, toi aussi apprends les expressions de « djeun’s » avec TrashTalk.

Ausar Thompson (6) : peut-être l’un des seuls joueurs côté Pistons qui a répondu au défi Physique et qui a livré une prestation à la hauteur de l’enjeu. Ausar, citoyens.

Cade Cunningham (6) : encore plus de briques lancées et de balles perdues que lors d’un affrontement avec la BRAV-M, Cade a encore manqué de soutien mais a aussi sévèrement briqué. Son coup d’accélérateur en fin de match est resté vain. Cade à quai.

CADE LE SHOOT DE PATRON !!!!pic.twitter.com/hotuhPXjR8

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Kevin Huerter (4,5) : c’est quoi Kevin Huerter sur un vélo ? Un tricycle qui met pas beaucoup de tirs à 3 points.

Caris LeVert (4) : des initiales de berline Mercedes pour CLV mais un moteur de Twingo. Caris LeVert est un trompe-l’oeil bien plus efficace que vos mangues ou fraises à 6,90€.

Isaiah Stewart (5) : une faute technique et une faute flagrante à son actif. Stew a une nouvelle fois été fidèle à sa réputation et n’a jamais reculé en défense. On aimerait bien le voir dans un octogone un jour, juste pour vérifier un truc.

Javonte Green (4,5) : il parait que c’est un bon dunkeur, mais pour le savoir, il faudrait le voir dunker.

Daniss Jenkins (5) : 5 points pour 8 millions, l’inflation ne touche pas que le gazole.

Paul Reed (5) : a fait un meilleur match que Jalen Duren aujourd’hui. Pas la chose la plus compliquée sur cette série..