Magic – Pistons (113-105) : Orlando résiste au comeback, Detroit dos au mur !

Le Magic a reproduit son exploit du Game 1 en remportant ce troisième match à la maison. Paolo Banchero et Desmond Bane ont été grandioses, pendant que Cade Cunningham et Jalen Duren ont une nouvelle fois déçu. Ça fait 2-1 pour Orlando, qui n’est plus qu’à 2 matchs de l’exploit !

Match à l’ambiance bien bien old-school pour cette troisième manche entre Pistons et Magic. De la grosse défense dès l’entame de partie, des physiques imposants et des beaux échanges de joyeusetés verbales. Le Playoffs basket-ball comme on l’aime finalement !

Surtout que le match est resté assez disputé tout au long de la première mi-temps. Le Magic est le premier à avoir tenté de prendre le large dès le début de la rencontre avec un joli run de 8-0 pour mener 16-8 après 4min30 de jeu. Rapidement rattrapé par les Pistons à peine 2 minutes plus tard.

Grosse réponse des Pistons !

On resserre les boulons en défense et surtout ON COURT EN TRANSITION.

Cunningham, Thompson, Duren… pas mal de points faciles pour se relancer.

18-18. https://t.co/jVf8WIEPvi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 25, 2026

Les deux franchises se sont ensuite rendues coup pour coup jusqu’au milieu du deuxième quart. Orlando prend à nouveau un avantage de 11 points, que les joueurs de JB Bickerstaff vont essayer de réduire tant bien que mal avant qu’Isaiah Stewart n’offre deux points gratuits sur la ligne des lancers à ses adversaires… avec 0,1 seconde à jouer. Et oui le tirage de maillot c’est toujours pas autorisé. 61-54 Magic à la mi-temps.

Les Floridiens ont bien réussi à conserver cet avantage dans le troisième quart, notamment derrière un Desmond Bane en feu (22 points ce soir). Javonte Green a tenté d’amorcer une révolte mais sans grande réussite. Signe de frustration pour les joueurs du Michigan : la faute flagrante prise par Ausar Thompson sur une contre-attaque… magnifique main dans le visage d’Anthony Black.

Grosse réponse des Pistons !

On resserre les boulons en défense et surtout ON COURT EN TRANSITION.

Cunningham, Thompson, Duren… pas mal de points faciles pour se relancer.

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Detroit a bien failli faire le comeback dans le dernier quart, en revenant à égalité grâce à un grand Cade Cunningham (12 points dans le quatrième). Mais la clique de Jamahl Mosley n’a pas cédé. Franz Wagner en premier lieu, puis Paolo Banchero (25/12/9 ce soir) pour tuer le match avec de la réussite sur un tir derrière l’arc. Orlando win !

Le Magic mène donc désormais 2-1 et est en train de bien faire douter le premier de Conférence. Avec le match 4 à la maison, les Floridiens ont un vrai gros coup à jouer. Et si le huitième sortait le premier ?

🚨 VICTOIRE DU MAGIC 113-105 !

Y’a eu un énorme comeback des Pistons dans le dernier quart sous l’impulsion de Cunningham, mais Wagner + Banchero + défense ont permis à Orlando de se remettre la tête à l’endroit.

0 point pour les Pistons dans les 3 dernières minutes du match,… pic.twitter.com/tc83ZKAf9a

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Côté Detroit il va falloir se remettre en question immédiatement. Hormis son dernier quart, Cade Cunningham a été très peu impactant, Jalen Duren semble toujours être en télétravail (seulement 8 points et exclu pour 6 fautes). Vraiment va falloir se réveiller dès le Game 4 sous peine de subir un cataclysme !