Quatre matchs sont au programme de ce deuxième samedi des Playoffs NBA 2026. Les Hawks vont tenter de faire le break face aux Knicks tout comme les Wolves face aux Nuggets, tandis que le Thunder visera le 3-0 et que le vainqueur du Game 3 Pistons-Magic prendra un réel avantage.

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🍿 Pistons/Magic shifts to Orlando tied 1-1

🍿 Thunder up 2-0, Suns return home

🍿 Hawks seek 3-1 lead, Knicks seek 2-2

🍿 Wolves seek 3-1 lead, Nuggets seek 2-2

📺 NBC, Peacock, NBCSN and ABC pic.twitter.com/t98T6YVGWL

— NBA (@NBA) April 25, 2026

Magic – Pistons (19h)

1-1 entre les deux équipes

Diffusion sur Prime Video et NBA League Pass

La série débarque à Orlando et bien malin serait celui capable de pronostiquer le vainqueur. Les deux équipes se sont partagé les deux premiers matchs dans des scénarios à faible scoring, et il devrait en être de même ce soir. Un beau match à vivre à l’heure française pour démarrer l’apéro !

Suns – Thunder (21h30)

2-0 pour Oklahoma City

Diffusion sur Prime Video et NBA League Pass

Une des séries les plus déséquilibrées de ce premier tour pour le moment. Si les Suns veulent exister ne serait-ce qu’un peu, ils devront le faire dès ce soir à domicile. Sinon, à 3-0, cela pourrait bien sentir les vacances dans l’Arizona. Une chose est sûre : Phoenix va tout donner, ce qui risque de nous offrir une superbe confrontation. Un beau match en prime time… que demander de plus ?

Hawks – Knicks (00h)

2-1 pour Atlanta

Diffusion sur beIN Sports et NBA League Pass

Les Hawks ont dominé les Knicks lors du Game 2 et ont livré une fin de match remarquable. Les coéquipiers d’un époustouflant CJ McCollum vont-ils réussir à réitérer une telle performance dans le Game 4 ? Réponse à 00h, dans un match qui devra voir le niveau tant offensif que défensif des new-yorkais augmenter considérablement s’ils veulent s’en sortir.

Wolves – Nuggets (2h30)

2-1 pour Minnesota

Diffusion sur beIN Sports et NBA League Pass

Voilà un match qui s’annonce crucial pour Denver. Au vu de la prestation catastrophique proposée lors du Game 3, Nikola Jokic et compagnie devront montrer un tout autre visage ou la série pourrait aller bien plus vite que prévu. Si les Wolves prennent ce Game 4, un score de 3-1 semblerait irrémédiable. En revanche, si les Nuggets retrouvent leur niveau et qu’Aaron Gordon joue (rien n’est moins sûr), alors attention à eux…

Le NBA Injury Report pour les matchs de ce soir