Dans la folle victoire des Lakers cette nuit à Houston, on a assisté à un moment encore plus dingue que le craquage des Rockets : le alley-oop entre LeBron James et son fils Bronny. Premier assist père – fils de l’histoire des Playoffs NBA, le King raconte.

La séquence se déroule au milieu du second quart-temps, boostant encore un peu plus le momentum des Lakers qui étaient alors à +10.

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Tout de suite après le match, LeBron James a forcément été interrogé sur cette action historique. Sa réponse ? C’est autant celle d’un coéquipier que d’un papa.

« Il a demandé la balle, je l’ai vu faire ses petits pas (il l’imite en même temps, ndlr.) pendant tellement longtemps, il se préparait (à sauter), et je me suis dit ‘vas-y attrape-la’. Je suis content qu’il ait réussi à monter pour finir. C’est un moment spécial, évidemment. »

Un moment « Waouh », peut-être le « waouh » de tous jusqu’ici. Plus globalement, LeBron a souligné le bon passage de Bronny quand il était sur le parquet : 5 points en 9 minutes à 2/2 au tir dont un shoot primé, pour un +/- de +4.

« Il a marqué 5 points, mais l’attention qu’il porte aux détails, sa mentalité défensive, sa défense sur le ballon, et le fait qu’il possède la confiance de shooter quand ils le laissent ouvert en passant derrière les écrans sur pick-and-roll […] C’est vraiment cool pour lui, pour sa carrière, pour sa confiance. De mon côté, j’en ai fait assez. »

Le fils James, habitué au banc ou à la G League depuis son arrivée en NBA en 2024, joue aujourd’hui de vraies minutes en Playoffs, le plus souvent avec son daron. De quoi rendre super fier ce dernier, qui a encore parfois du mal à réaliser.

« D’habitude, dans un match de Playoffs, je suis toujours hyper concentré. Mais lors des trois derniers matchs, il y a des petits moments où je suis comme déconnecté, si vous voyez ce que je veux dire. Et à chaque fois, c’était des moments avec Bronny. »

– LeBron James https://t.co/XAFIf5pYqb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 25, 2026