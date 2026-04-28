Jalen Duren, le All-Star des Pistons porté disparu en Playoffs

Symbole des énormes difficultés de Detroit face au Magic au premier tour des Playoffs (3-1), Jalen Duren est méconnaissable après une saison régulière calibre All-Star. Le pivot des Pistons – éligible à une grosse extension de contrat cet été – montre ses limites au pire moment.

Jalen Duren n’avait clairement pas besoin de ça.

Cette nuit, le pivot des Pistons a véritablement été humilié par Jamal Cain, prenant un énorme tomar sur la tronche en plus de galérer dans le combat face au Magic. Les moqueries se sont ainsi ajoutées aux critiques, pour celui qui n’a toujours pas lancé sa série.

Jalen Duren en saison régulière :

🔸 19,5 points

🔸 10,5 rebonds

🔸 65% au tir

Jalen Duren en Playoffs face au Magic :

🔸 9,8 points

🔸 8,3 rebonds

🔸 47% au tir pic.twitter.com/OsIAhFK4Fr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2026

All-Star pour la première fois de sa carrière cette saison, finaliste pour le titre de MIP et auteur de plusieurs grosses perfs sans Cade Cunningham en fin de régulière, Duren abordait les Playoffs en pleine confiance avec les Pistons.

Dix jours plus tard, il passe pour un pivot surcoté qui symbolise les failles de Detroit sur la grande scène.

Dès le début de la série face au Magic, Duren a montré certaines limites qui n’étaient qu’un aperçu des choses à venir. Orlando a réussi à couper – ou du moins perturber fortement – la relation Cunningham – Duren sur pick & roll, qui est à la base de l’attaque de Detroit et qui permet habituellement à Duren de peser offensivement. Quand cette relation est absente, face à une défense performante sur demi-terrain comme celle du Magic, ça provoque une chute vertigineuse en matière d’impact. Duren se montre aussi incapable d’aller chercher ses points tout seul, malgré les progrès montrés en régulière sur la création individuelle.

« Les Pistons attendent depuis plus longtemps que Jalen Duren se montre dans cette série que certaines files d’attente pour l’attraction ‘Les Gardiens de la Galaxie’ à Disneyworld. » – Ohm Youngmisuk (ESPN)

Face à ce manque cruel d’impact offensif, Jalen Duren tente de compenser sur le plan défensif, mais c’est clairement en attaque que Detroit perd cette série actuellement. Et il n’est pas le seul responsable dans ce fiasco : Cade Cunningham est une machine à turnovers sur ce premier tour, il n’est pas aidé par le manque d’imagination de son coach J.B. Bickerstaff, tandis que les limites offensives de Detroit – liées au manque de spacing et de talent offensif – sont aujourd’hui exposées au grand jour.

Ceci étant dit, tout cela n’excuse pas le fait que Duren se retrouve dominé par Wendell Carter Jr. dans l’intensité et soit incapable d’avoir l’impact physique attendu dans une série rugueuse comme celle entre Detroit et Orlando. On parle d’un All-Star de 22 ans, récemment benché en Playoffs en faveur de… Paul Reed ou Isaiah Stewart. Ça pique.

Le début de Playoffs de Jalen Duren, faut le dire c’est une CATA !

Il n’a joué que 3 minutes dans cette deuxième mi-temps, benché en faveur de… Paul Reed.

Il est où le All-Star / candidat MIP qu’on a vu cette saison ? pic.twitter.com/RF9vR2rc5P

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 25, 2026

Éligible à une énorme extension de contrat à l’intersaison (240 millions de dollars sur cinq ans), Jalen Duren voit probablement des millions de dollars s’envoler en temps réel.

Peut-il inverser la tendance ? La survie des Pistons en dépend.