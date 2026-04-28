Jamal Cain, l’ancien fan des Pistons qui a postérisé Jalen Duren

C’était l’action de la nuit en NBA : Jamal Cain a escaladé Jalen Duren pour envoyer un énorme poster lors du Game 4 entre Orlando et Detroit. Un dunk exceptionnel qui symbolise l’ascension de celui qui a grandi en tant que fan des… Pistons.

Vous l’avez sans doute déjà vu tellement il a tourné en boucle ce matin, mais on vous remet tout de même l’énorme tomar de Jamal Cain, juste pour le plaisir.

Il est 7h44.

Le poster de Jamal Cain sur Jalen Duren, j’en reviens toujours pas.

LA VIOLENCE 😱😱pic.twitter.com/8X9hbRuSHs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2026

Cette action exceptionnelle n’était pas le seul coup d’éclat de Jamal lors de la victoire d’Orlando cette nuit. Il a aussi envoyé un gros puback à 85-85 pour donner le lead à son équipe. On l’a vu également en mission défensive sur Cade Cunningham. Tout ça avec l’intensité et le hustle d’un mec formé chez le voisin du Miami Heat. En 24 minutes, Cain a terminé avec 8 points et 9 rebonds (dont 3 offensifs) pour aider le Magic à arracher la win, malgré la sortie sur blessure de Franz Wagner.

« J’essaie de faire tout ce qu’il faut pour gagner. J’essaie de rendre la vie de mes coéquipiers plus facile. Si ça veut dire plonger par terre, sprinter d’un côté à l’autre du terrain, peu importe… Je m’en fiche des shoots et ce genre de choses, je veux juste gagner. » – Jamal Cain après le match

JAMAL CAIN ON JALEN DUREN 🥶 pic.twitter.com/ZLgPjUfkxv

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 28, 2026

Également précieux dans la victoire d’Orlando dans le Game 3, Jamal Cain fait clairement partie des belles histoires de ces Playoffs 2026.

Signé par le Magic via un two-way contract à l’été 2025, Cain est passé par la petite porte pour se faire une vraie place dans la rotation d’Orlando à partir du mois de mars, jusqu’à décrocher un vrai contrat NBA. Et aujourd’hui, ce très gros bosseur se retrouve sur la grande scène avec un vrai rôle au Magic.

Cerise sur le gâteau : Jamal Cain brille face à l’équipe de son enfance, lui qui est né à Pontiac dans le Michigan et qui a grandi en tant que fan des Pistons.

« Quand j’étais gamin, je jouais toujours avec les Pistons sur 2K (le jeu vidéo NBA 2K, ndlr.), et je tirais systématiquement avec Chauncey Billups. J’ai mis certains de mes amis et membres de ma famille dans une situation délicate, parce qu’ils sont des fans inconditionnels des Pistons. Mais c’est un moment spécial, surtout de retourner à Detroit et d’avoir toute ma famille qui vient me voir en Playoffs. Je n’ai pas les mots pour décrire ce que je ressens. » – J.Cain

Jamal Cain va retourner à Detroit ce mercredi pour un Game 5 où il pourrait bien fêter sa qualif’ avec le Magic.