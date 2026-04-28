On aura un Game 6 dans cette série ! Les Nuggets sont venus à bout des Wolves assez facilement dans le sillage d’un duo Jamal Murray – Nikola Jokic retrouvé et d’un Spencer Jones clinique ! 3-2 pour les Wolves qui devront être courageux pour résister au comeback de Denver.

SCORE FINAL : 125-113 NUGGETS !💥

Match maîtrisé de bout en bout par des Nuggets qui ont surtout pris le large dans le troisième quart. Nikola Jokic a notamment été gigantesque avec un triple-double (27/12/16), mais le Colorado peut aussi remercier Spencer Jones pour ses 20… pic.twitter.com/V5Z1S54zo4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2026

Le film du match

La première mi-temps est clairement à l’avantage de Denver, porté par un bon Jamal Murray et surtout un énorme Nikola Jokic. Très juste dans le jeu, le Serbe donne le ton d’entrée et punit une équipe de Minnesota beaucoup trop brouillonne. À la pause, Jokic compile déjà 13 points, 6 rebonds et 10 passes : un double-double en seulement 19 minutes. En face, les Wolves se sabotent eux-mêmes avec 14 pertes de balle sur les deux premiers quart-temps, offrant de nombreux paniers faciles aux Nuggets.

La deuxième mi-temps accentue encore davantage la domination de Denver. Les Nuggets enchaînent les runs et s’appuient sur une défense solide qui étouffe complètement Minnesota, incapable de trouver du rythme offensif. Et dans tout ça, un mec sort le match qu’il faut, en vrai facteur X avec un énorme coup de chaud au bon moment : Spencer Jones. Avec ses 20 points à 7/9 au tir, dont un excellent 4/5 à trois points, il a boosté l’attaque de Denver et a rempli une case qui manquait aux Nuggets sur les trois derniers matchs.

SPENCER JONES BACK-TO-BACK THREES pic.twitter.com/VaURvQNobM

— Matt Brooks (@MattBrooksNBA) April 28, 2026

Au final, les Wolves auront été beaucoup trop imprécis et désorganisés, terminant avec presque autant de passes décisives que de pertes de balle (26 assists pour 25 turnovers). Un ratio à faire saigner les yeux et qui retranscrit très bien l’impression visuelle laissée par ces Wolves cette nuit…

Les stats du match

Pour ceux qui pensaient que Julius Randle allait suffire… bonsoir non ! Le joueur des Wolves sort un gros match avec 27 points, 9 rebonds, 6 passes mais ne déroge pas au thème de la soirée : les pertes de balle. Randle en perd 5 dans un collectif qui en perd 24 au total… ça en dit déjà beaucoup trop !

Nikola Jokic finit donc avec 27 points, 16 passes, 12 rebonds et 2 contres… enfin une performance qui lui ressemble et qui mène son équipe à la victoire !

NIKOLA JOKIC CE SOIR 🔥 :

– 27 points

– 12 rebonds

– 16 passes décisives

– 9 sur 15 au tir

Réponse parfaite suite aux critiques à son encontre sur les deux derniers matchs. Le Joker s’est réveillé cette nuit et a annihilé la défense des petits louveteaux. Reste plus qu’à voir… pic.twitter.com/XNDraDt1Ky

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2026

Jamal Murray aura, lui aussi, été ultra important avec 24 points, 7 passes, 4 rebonds et 4 interceptions. Un duo qui devra faire aussi bien, voire mieux, pour espérer revenir dans le Colorado pour un Game 7.

Le highlight du match

Franchement c’est fort !!!

Nuggets mascot from top the ladder 😭😭😭 pic.twitter.com/WJQQCnEFXe

— Shabazz 💫 (@ShowCaseShabazz) April 28, 2026

Denver reprend l’avantage psychologique et la dynamique dans la série. Les Wolves ont donc tout intérêt à conclure à domicile lors d’un Game 6 qui s’annonce bouillant, dans la nuit de jeudi à vendredi. Car au vu de la situation, déjà délicate, un éventuel Game 7 — à Denver qui plus est — s’annoncerait très compliqué, voire presque impossible.