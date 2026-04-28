Cade Cunningham : « Il n’y a rien d’étonnant à perdre en jouant comme ça »

Après une nouvelle défaite face au Magic, les Pistons sont désormais dos au mur. La faute à un jeu sans saveur, sans alchimie collective, et à des joueurs loin d’être au rendez-vous de l’enjeu depuis le début de la série. Cade Cunningham, star de l’équipe, reconnaît lui-même la difficulté ressentie par Detroit.

Cade Cunningham a bien tenté, depuis le début de série, de jouer pour lui et d’emmener tout le Michigan dans son sac à dos. Hélas, il n’a que trop peu réussi et le score global de la série (3-1 en faveur d’Orlando) le montre bien. S’il n’est évidemment pas le seul à blâmer (et sûrement pas le premier d’ailleurs), il incarne néanmoins, en qualité de leader, la déroute actuelle subie par les Pistons.

L’insider des Pistons @omarisankofa a demandé à Cade Cunningham s’il était choqué de voir ses Pistons être menés 3-1 :

« Au début, j’étais sous le choc. Mais vu la façon dont on joue, ce n’est pas suffisant pour gagner des matchs dans cette ligue.

Il n’y a rien d’étonnant à ce… pic.twitter.com/25hj0MszYK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 28, 2026

La star des Pistons incarne aussi statistiquement la difficulté des Pistons, avec 24 pertes de balle en 3 matchs seulement, un record en Playoffs. Jalen Duren est aussi à pointer du doigt, lui qui réalise une série absolument catastrophique. Mais le pire reste bien logiquement l’inaction totale de J.B. Bickerstaff depuis le début de la série. Ses joueurs sont en grande difficulté et il ne leur donne aucune solution viable pour tenter d’aborder le jeu différemment.

Le bilan de J.B. Bickerstaff en Playoffs :

– 10 victoires

– 22 défaites

S’il perd cette série face au Magic, ça fera une 6e élimination en 7 séries jouées pour le coach de Detroit, et la 2e avec l’avantage du terrain (seed plus haut). pic.twitter.com/8R16kx74sN

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Exemple : l’utilisation de Jalen Duren. Enterré vivant depuis le début des Playoffs par Wendell Carter Jr, l’intérieur ne parvient pas à exister. Mais pourquoi alors ne pas proposer autre chose en envoyant plus longtemps d’autres joueurs sur le terrain, Isaiah Stewart en tête ? Quelle solution pour limiter les pertes de balle de l’équipe, qui plombent totalement le jeu des Pistons dans sa globalité ? Comment faire pour permettre à Cade Cunningham de s’exprimer plus librement ?

Autant de questions que le coach semble tout simplement ignorer (c’est inquiétant) ou auxquelles il ne semble pas avoir avoir la réponse (encore plus inquiétant). Quoi qu’il en soit, les Pistons sont désormais dos au mur, et devront s’imposer pour rester en vie dans cette série. La dernière de Bickerstaff en tant que coach si elle est perdue, on le souhaite presque désormais.