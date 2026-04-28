3-1 lead en Playoffs : qui va finir le job ?! Apéro TrashTalk

Plusieurs séries ont déjà basculé en Playoffs dans ce premier tour. Pistons, Rockets, Blazers et Nuggets sont notamment en mauvaise posture, à une défaite d’être éliminés de la course au titre NBA. L’heure de faire le point dans un Apéro TrashTalk, et de ne pas être tendre avec Detroit par exemple !

La chaîne YouTube où JB Bickerstaff se fait déboiter car il est nul.