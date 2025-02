S’il y en a un pour qui la NBA trade deadline est le dernier des soucis, c’est bien Shai Gilgeous-Alexander. Cette nuit, alors que tout le monde était occupé à papoter des transferts de Jimmy Butler ou Brandon Ingram, le boss du Thunder en a collé 50 aux Suns. Oui, 50.

Très vite on a compris que ce mercredi serait comme les deux derniers.

Car si chez vous le mercredi est synonyme de cannellonis, pour SGA mercredi rime avec 50.

En effet, voilà trois mercredis de suite que le meneur du Thunder dépasse la barre des 50 pions, quelle phrase de fou. 54 contre le Jazz, 52 face aux Warriors et donc 50 contre les Suns, si vous cherchiez une raison de plus d’en faire votre MVP vous voilà servis…

La saison dernière il a souvent été “reproché” à SGA de ne pas avoir assez de perfs significatives. Trop de matchs à 35, 37, 34 points, pas de véritable masterclass.

Cette saison ? Déjà trois matchs à 50 points.

Cqfd. https://t.co/47C9IviHCp

Une véritable démo face à des Suns dont le corps était là mais pas l’esprit, le corps de Kevin Durant était d’ailleurs absent pour sa part, et une nouvelle victoire pour le Thunder, une de plus dans une saison pour l’instant parfaite, d’autant plus quand on sait que Mark Daigneault a encore un Chet Holmgren dans sa manche…

SGA IS ON A HISTORIC RUN ‼️

⛈️ Becomes 1 of 9 players ever to have 3 50+ PT games in a 7-game span

⛈️ Joins Wilt as the ONLY players to score 50+ PTS on 3 straight Wednesdays

⛈️ Is the FIRST player in OKC history to score 50 in under 35 minutes

Thunder move to 40-9. pic.twitter.com/ZOvbjz6XXe

50 points à 18/29 au tir et 11/12 aux lancers, 8 rebonds, 5 passes et la démolition des Suns. Trois lettres sont aux bords de nos lèvres, et on ne parle pas de ses initiales. Allez, tiens bon, encore un effort et cette année ce devrait être pour toi.