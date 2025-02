Highlights : le 3e quart-temps magistral de Stephen Curry face aux Bulls

Les Bulls sont revenus du vestiaire avec 14 points d’avance. Un écart qui est monté jusqu’à 24 unités en début de 3e quart-temps. Puis Stephen Curry, qui n’avait inscrit que 10 pions jusqu’ici, est monté en température. Résultat ? 24 points inscrits par le Chef en 12 minutes, et des Warriors en tête à la fin de la période. Comme au bon vieux temps !

Un troisième quart-temps façon Bulls ou façon Warriors ? On vous laisse décider pour vous-même, mais ici on prend la variante Golden State. Comme lors de la dernière décennie, les hommes de la Baie ont proposé un retour de pause jadis signature, ou tout va plus vite, plus fort. Derrière ce changement abrupt de rythme, le prodige qu’est Stephen Curry. Seulement 10 points inscrits en première mi-temps, un match plus que moyen.

Les Bulls menaient 83 à 59 face aux Warriors…

… avant que Stephen Curry ne plante 24 POINTS dans le troisième quart-temps ! 🔥🔥🔥

Puis le réveil. Et un feu qui brûle tout sur son passage. Du 3-points, du drive, les Bulls dans le four thermostat 7, ça fait du bon matos pour cuisiner une petite masterclass individuelle. Un exploit en solo qui entraîne le reste du groupe dans la danse. Car lorsque Stephen Curry est dans ce genre de forme, Stephen Curry est une fête. Une fête qui se partage, alors profitez de ces highlights.