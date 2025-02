Jimmy Butler est de retour sur les parquets. Pour sa première à Golden State, l’ailier s’est démarqué en inscrivant 25 points dans la victoire des siens. Il a déjà montré ce qu’il pouvait apporter à ce groupe, à commencer par sa capacité à aller chercher des lancers-francs !

“Butler III” et numéro 10 sur le dos, Jimmy était plus que prêt à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière cette nuit. Et comme un symbole, son premier match avait lieu contre les Chicago Bulls, franchise qui lui a permis de se révéler !

Mais s’il faisait dans les sentiments, ça se saurait et dès le début de match, l’ailier a le pied bien enfoncé sur la pédale d’accélérateur. Un premier alley-oop avant d’agresser sans cesse la peinture et de collectionner les lancers-francs comme Sacha les Pokémon. Une aubaine pour des Warriors qui sont la 27e équipe de la Ligue en nombre de tentatives sur la ligne par match.

Le premier panier de Jimmy Butler sous le maillot des Warriors ! 🔥🔥🔥pic.twitter.com/CdzYYhMxp3

Un début de match satisfaisant avant d’être plus discret pendant deux quarts-temps, les Bulls profitent de l’aubaine pour faire monter leur avance jusqu’à un score net et sans bavure de 83 à 59. Mais ça c’était avant un coup de chaud monumental de Stephen Curry au retour de vestiaire. Le meneur de jeu inscrit 24 points en 12 minutes et permet à son équipe de repasser devant.

Mais celui qui termine définitivement Chicago, c’est bien Jimmy Butler. L’ancien du Heat mène la charge au début de l’ultime quart-temps : connexion avec Draymond Green, and-ones, transitions, tout y passe et permet aux Warriors de se détacher.

Jimmy Butler énorme dans ce début de 4e quart-temps !!! 👏💥

La connexion avec Draymond Green s’établit déjà ! 👀pic.twitter.com/TEDIqlp8fI

Jimmy Butler termine la rencontre avec 25 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 1 contre à 7/12 au tir et 11/13 aux lancers.

Dans son sillage les Warriors s’imposent 132 à 111 (soit un écart de 46 points dans les 19 dernières minutes du match) et peuvent célébrer l’arrivée de leur nouveau coéquipier. Les images de Stephen Curry et lui tout sourire foisonnent et, pour le moment, tout va bien dans le meilleur des mondes à Golden State !