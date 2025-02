Les Spurs signent Bismack Biyombo pour 10 jours

Le voilà, le poste 5 pour suppléer Victor Wembanyama dans la raquette. Les Spurs viennent d’engager Bismack Biyombo pour 10 jours. L’opportunité de tester quelques combinaisons avant le sprint final vers l’objectif qu’est le Play-in.

Allez, ça coûte pas cher et ça devrait faire un peu de boulot. Bismack Biyombo débarque chez les Spurs pour 10 jours, un tout petit contrat qui se terminera pour le All-Star Game, et qui permettra d’ici là d’apporter de la défense en soutien de Victor Wembanyama au poste 5. Et pourquoi pas, si ça marche bien, un contrat qui se prolonge jusqu’à la fin de saison.

Bon ! Biyombo aux Spurs, un peu d’expérience et de défense pour pas cher et sur un test de 10 jours, on voulait du back up pour Wemby c’est Bismack qui sera envoyé sur le parquet ! https://t.co/4HJc5BhOVk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2025

Pour Biyombo, c’est une belle opportunité de retrouver la NBA après ne plus avoir joué depuis la saison passée. Quelques matchs pour prouver qu’il est un élément qui fait le travail et potentiellement vivre une belle aventure. “En tout cas on te le souhaite“, comme le dirait Paga.