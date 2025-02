Ben Simmons va s’engager avec les Clippers !

Shams Charania évoquait les Clippers et les Cavaliers pour la suite de la carrière de Ben Simmons, coupé par les Nets et désormais libre. Avantage Los Angeles, et peut-être que le climat à joué (coucou Bradley Beal). Dans tous les cas, c’est une nouvelle étape et surtout opportunité de se relancer dans un rôle complètement différent pour l’ex-joueur de Brooklyn.

On imagine un petit contrat, juste de quoi jouer et tenter d’apporter à la hauteur de ce que son physique lui permet de faire. Selon Shams Charania, Ben Simmons devrait bien s’engager avec les Clippers, et rejoindre un groupe en forme actuellement qui pourra lui offrir quelques minutes en sortie de banc.

Just In: Three-time NBA All-Star Ben Simmons intends to sign with the Los Angeles Clippers after clearing waivers, league sources tell ESPN. pic.twitter.com/D37Tzmik46

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 8, 2025

L’avantage, passé le climat et la plage ? Un contexte plutôt favorable, avec un poste d’ailier-fort qui pourrait lui correspondre. Un profil polyvalent qui va surtout faciliter le jeu en termes de création pour les autres et permettre à James Harden d’avoir des séquences plus centrées sur le scoring pur. En somme, un bon petit move pour un montant qui – on l’imagine – ne mettra pas la franchise en banqueroute. Les détails du contrat ne sont par ailleurs pas encore connus.

Source : Shams Charania