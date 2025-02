Luka Doncic en triple-double pour ses retrouvailles avec les Mavericks 🔥

C’était le duel le plus attendu de la saison, celui entre Luka Doncic et les Dallas Mavericks. Le premier depuis le transfert du Slovène en direction de Los Angeles et le meneur n’a pas explosé toutes les marques au scoring comme certains pouvaient s’y attendre, mais il est parvenu à s’illustrer autrement.

Combien de points Luka Doncic va-t-il planter sur la tronche des Mavs ? C’était la grande interrogation avant ce duel entre Los Angeles et Dallas et tout le monde y allait de sa petite spéculation : 40, 50, 60 ou encore 70 points pour les plus gourmands, mais rien de tout ça n’a eu lieu.

Loin de faire de ce match une affaire personnelle, Luka Magic a tout de même disséqué la défense des Mavs pendant toute la rencontre. Si à l’entame, il a bien sûr provoqué son ancienne équipe, cela ne retraçait pas d’une envie de croquer le ballon pour prouver à certains de quoi il était capable.

Et il regarde le banc des Mavs après avoir fait ficelle hahaha J’ADORE !pic.twitter.com/jhfaqnDJgj

Au contraire, Luka Doncic a joué juste. Le Slovène boucle la rencontre avec un joli triple-double à 19 points, 15 rebonds et 12 passes. Le meneur des Lakers a été actif sur le terrain et le match aurait pu être parfait s’il avait été adroit. L’ancien texan finit à 6/17 au tir et 1/7 de loin. Loin de la folie attendue donc.

Est-ce que pour autant cela pose un problème aux fans des Lakers ? Visiblement non puisqu’on pouvait les attendre remercier Nico Harrison – le GM des Mavs – lorsque le Slovène était aux lancers francs.

La salle des Lakers qui crie “THANK YOU NICO” pendant les lancers de Luka Doncic 😭😭😭😭pic.twitter.com/mU5OfcZ20W

Preuve que les Angelinos sont ravis de la situation et on ne peut que les comprendre.

Si le coup de chaud n’a pas eu lieu, il n’a pas été nécessaire pour permettre à Los Angeles de s’imposer (107-99). Comme évoqué, il y a quelques jours, Luka Magic et LeBron James savent se partager le lead selon les circonstances. Ce soir, le King a été chaud et Luka l’a laissé brillé malgré les circonstances toutes particulières de cette rencontre.

Luka Doncic en triple-double pour ses retrouvailles avec les Mavericks 🔥

🔹19 points

🔹15 rebonds

🔹12 passes

🔹3 interceptions

🔹2 contres

🔹6/17 au tir

Maladroit, le Slovène s’est rattrapé en étant polyvalent, victoire des Lakers !

RDV à Dallas le 10 avril ! pic.twitter.com/qxRg5DBrq3

