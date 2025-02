Luka Doncic sur les derniers tirs : “un jour ce sera pour LeBron, un autre ce sera pour moi”

Dans la défaite face aux Hornets, les Lakers ont eu deux fois l’occasion d’égaliser. Deux tirs à 3-points pris et manqués par LeBron James et on en vient à se demander qui de lui ou de Luka Doncic aura finalement les derniers ballons.

Lors de l’annonce du trade de Luka Doncic aux Lakers, parmi les nombreuses interrogations soulevées, il y avait celle des fins de match. Entre deux joueurs assez gourmand en ballon, lequel de LeBron James ou de Luka Doncic allait voir le tir de la gagne ou de l’égalisation dans le clutch ?

On a pu avoir un premier élément de réponse hier soir lors de la défaite de Los Angeles face à Charlotte. Avec un score de 100 à 97, Bronbron a eu deux fois l’occasion de ramener les siens à égalité.

Deux tirs pris et deux tirs manqués.

Après la rencontre, Luka Magic a été interrogé sur la situation et notamment sur celui qui allait avoir les derniers ballons.

“Je pense que ça va aller des deux côtés. Un jour, ce sera lui, un autre, ce sera moi. Cela va dépendre de la tournure du match.” Luka Doncic

Il est vrai que hier, il n’aurait peut-être pas été super judicieux de filer la balle au Slovène vu qu’il s’était lancé dans un beau concours de brique avec son joli (non) 5/18 au tir et 1/9 de loin.

“En tant que coach, vous êtes excités par le fait d’avoir deux gars qui peuvent être à la fois le passeur et celui qui reçoit la passe, mais j’ai eu l’impression que LeBron avait un bon rythme dans le quatrième quart-temps et nous avons trouvé deux bons tirs.” J.J. Redick

Visiblement, tous semblent être du même avis. Celui qui a la main chaude aura les derniers ballons. Si les premiers matchs de Luka Doncic sous les couleurs des Lakers ne sont pas forcément dingos, il est normal d’y voir un temps d’adaptation. D’ici quelques semaines, on pourrait avoir un échantillon plus large de ce que les deux superstars peuvent produire.

