Moses Brown revient pour un deuxième passage aux Dallas Mavericks. Cette fois, il jouera le pompier de service pour combler un manque terrible dans la raquette texane. Tous les autres intérieurs de l’effectif sont blessés.

Ce n’est pas se montrer insultant que de dire que Moses Brown n’a jamais convaincu en NBA, loin de là. Pourtant, il a eu des opportunités à la pelle. L’intérieur a déjà évolué dans huit franchises depuis son arrivée dans la Ligue en 2019 (Blazers x2, Thunder, Mavericks x2, Cavaliers, Clippers, Knicks, Nets, Pacers) et six équipes de G League.

Une statistique qui en fait un meilleur guide touristique que joueur de basket-ball. Toujours est-il que les Dallas Mavericks ont ordonné son retour et lui ont offert un contrat de 10 jours. Une information donnée par Shams Charania.

The Dallas Mavericks plan to sign 7-foot-2 center Moses Brown to a 10-day contract, agent Ryan Davis of LIFT Sports Management told ESPN. Mavs bring in a big man with Anthony Davis, Daniel Gafford and Dereck Lively II expected to be out extended time. pic.twitter.com/IsHDxQubV7

Alors même si ses mains en attaque pourraient faire passer Rudy Gobert pour Hakeem Olajuwon, Moses Brown mesure 2m18, un avantage en NBA, surtout au sein d’une franchise qui a perdu tous ses joueurs de taille.

En effet, les Dallas Mavericks ont vu Dereck Lively IV, Anthony Davis et Daniel Gafford rejoindre l’infirmerie, ce qui laisse une opportunité (la dernière ?) à l’ancien des Bruins d’UCLA !

Source texte : Shams Charania