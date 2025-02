On n’a jamais autant parlé des Dallas Mavericks que depuis quelques semaines. Et après la tempête qui s’est abattue sur le GM Nico Harrison, c’est désormais la poisse qui tombe par tonneaux sur le Texas…

A peine arrivé à Dallas, Anthony Davis s’était blessé lors de son premier match et sera absent plusieurs semaines. Une blessure qui faisait écho à celle de l’autre pivot texan Dereck Lively, et qui laissait donc Daniel Gafford un peu seul sur le poste 5. Vous connaissez la dernière ? Le grand Gaff’ est blessé à son tour et manquera au moins six semaines de compétition…

Dallas Mavericks center Daniel Gafford has sustained a Grade 3 right MCL sprain and will miss at least 6 weeks, sources tell me and @espn_macmahon. Gafford, Anthony Davis and Dereck Lively II now expected to be out significant stretches of the second half of the season. pic.twitter.com/FJxd2xK9NY

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 14, 2025



Sorti lors du match face aux Kings il y a trois jours, le verdict initial pour Daniel Gafford mentionnait une entorse du genou et deux semaines d’absence. On part donc sur un gonflement de l’absence autant que du genou, et le pauvre PJ Washington qui reste le seul joueur solide disponible dans la raquette de Jason Kidd… Gros coup dur (de plus) pour les Mavs, même si cette nuit une équipe C menée par Dante Exum et Max Christie a fait preuve de résilience pour venir à bout du Heat et prendre le virage du All-Star Break avec une rassurante huitième place à l’Ouest.

Les Dallas Mavericks sont officiellement l’équipe à abattre cette saison et le destin s’en charge très bien pour le moment. Pour renverser la tendance il faudra être très fort mais chaque chose en son temps, videz moi d’abord cette infirmerie.