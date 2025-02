NBA – programme du soir : Rockets – Warriors en souvenir du bon vieux temps

Cinq matchs sont au programme cette nuit en NBA. Parmi eux, un classique de la fin des années 2010 à l’Ouest. Houston Rockets – Golden State Warriors à 2h00 du matin, c’est le rendez-vous pour les nouveaux nostalgiques !

Le programme NBA de ce soir

2h : Rockets – Warriors

2h : Pelicans – Kings

2h30 : Mavericks – Heat

2h30 : Wolves – Thunder

3h : Jazz – Clippers

L’affiche de la nuit : Rockets – Warriors

Pendant des années, les Houston Rockets sont tombés sur un os. Cet os, c’était la dynastie des Golden State Warriors. Si Stephen Curry et Draymond Green sont encore-là, la domination s’en est-elle allée et ce sont les jeunes texans qui ont pris de dessus cette saison. Alperen Sengun, Amen Thompson et Jalen Green vont vouloir rendre hommage à leurs aînés et se venger d’années de frustration. Le public du Toyota Center n’a certainement pas oublié et poussera son équipe à fond, cette nuit, pour conserver aussi sa deuxième place de la Conférence Ouest.

Mais aussi …

Encore un Pelicans – Kings, on en peut plus.

La raquette abandonnée de Dallas sera testée par Bam Adebayo

Deux des meilleures équipes de la Conférence Ouest la saison dernière, Thunder et Wolves. Dommage depuis Karl-Anthony Towns s’éclate à New-York.

Les Clippers voudront bien enchaîner contre le Jazz, tapis de sol de l’Ouest depuis le début de saison.

Les Français sur le pont

Ousmane Dieng face aux Wolves

Rudy Gobert face au Thunder

Nicolas Batum face au Jazz

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici