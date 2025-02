Kostas Antetokounmpo continue son tour d’Europe. Le petit frère de Giannis vient de signer à Murcia en Espagne et y passera la fin de saison. Le club est actuellement onzième !

Voilà maintenant que l’information est passée (et qu’elle n’intéressait pas grand monde), laissez-moi vous parler de Murcia.

Ce récit est préparé par un ancien étudiant Erasmus dans la ville. Ancien étudiant, qui, pour les bienfaits de sa carrière, ne va pas dévoiler les détails les plus sordides de son année là-bas, mais qui va quand même essayer de vous plonger dans la chaleur du Sud de l’Espagne.

Lorsque Kostas arrivera à Murcia, il sera directement marqué par la Plaza Circular, cet immense rond-point que les automobilistes espagnols transforment en Mission Impossible. L’Arc de Triomphe, à côté, c’est une balade à la plage avec Francky Vincent dans les oreilles. En son centre, une fontaine, belle le jour, mais la nuit souvent utilisée par des étudiants en quête de gages. Combien se sont trempés nus dans cette eau, se cachant en apnée lorsqu’un gyrophare apparaissait ? C’est tout de même globalement une mauvaise idée, l’auteur de cet article a déjà eu vent d’une étudiante s’ouvrant le pied sur du verre, forcée à annuler son camp de surf la semaine suivante.

Mais revenons-en à nos moutons et a un lieu bien plus pieux. Cette magnifique cathédrale, plus belle oeuvre architecturale de la ville (juste après la Sardine dans la rivière). Une place sublime devant laquelle vous pouvez déguster vos meilleurs pan con tomate, le petit-déjeuner typique. En parlant de spécialités, beaucoup vous diront de tester la Marinera, moi je vous dis que c’est la meilleure manière de rejoindre les WC publiques situées entre le Corte Ingles et le site archéologique San Esteban (qui entre nous ressemble simplement à un mauvais bac à sable).

Si vous voulez bien manger, le Museo de la Tapa près des belles arènes, le Mercado de Correos ou le Socola sont ce qu’il se fait de mieux. Mention spéciale aux nachos du Myrtia, bar davantage connu pour ses girafes de bière à 10€. Une belle option pour vos débuts de soirée avant de rejoindre la Sala REM, lieu de tous les possibles, ou la Sala Musik si du Raggaeton dans les couloirs de l’Arène vous tente davantage.

Difficile de parler des bars murciens sans évoquer le Trocadero et ses brots de Sangria, le Sala Revolver, ses ambiances rocks, ses litrons et son billard ou encore le Taboo et ses shots à 25 centimes lors de certaines soirées.

Mais Kostas devra rester plus sérieux et on peut lui conseiller des soirées plus sages, un bowling / karaoké au Tulum, des balades matinales sur les quais, ou de se défouler sur les terrains de Padel qui lui coûteront environ 867 fois moins cher qu’en France.

Méfiance tout de même. Il ne faut pas garer sa voiture à la Fama, l’auteur de cet article s’étant probablement fait voler sa plaque d’immatriculation dans le coin, il parle d’expérience. D’ailleurs pour se garer, poser un RTT peut être une bonne idée tant la mission est compliquée, mais passons.

Parce qu’à Murcia, tout se fait à pied, le monde vit dehors, les terrasses ensoleillées en toute saisons sont toujours blindées même le dimanche soir, de la musique résonne aux coins de chaque rue et si vous n’êtes pas convaincus par l’ambiance, rendez-vous Plaza de Santo Domingo ou à La Merced et trouvez votre bonheur.

Kostas arrive dans une superbe période puisque bientôt les murciens célèbreront Bando De La Huerta. Cette magnifique folie populaire, version espagnoles des fêtes de Bayonne (avec une dernière étape qui consiste à bruler une sardine géante). S’il se rend dans la ville ce jour-là, il verra des tenues typiques à perte de vue, des stands de D.J tous les 200m et des gens boire directement dans leurs chaussures devant toute la foule, surélevés sur une poubelle.

Murcia c’est une ville à fond derrière son équipe de basket-ball, seule équipe professionnelle de la ville. Le Palacio est toujours plein à craquer, l’ambiance est bien souvent géniale. Les joueurs y sont accessibles, l’auteur de cet article a peut-être d’ailleurs passé une soirée à jouer au golf dans le garage de l’un d’entre eux.

Murcia c’est une ville qui célèbre ses héros comme Carlos Alcaraz ou Sadiel Rojas, ou seul le peuple est plus chaleureux que le climat.

Murcia, c’est des rires, du sport, des soirées, des pique-nique dans les parcs, une jeunesse proactive, des larmes de bonheur dans les yeux et des souvenirs marqués.

Murcia, j’en connais chaque rue, chaque commerce, c’est la meilleure année de ma vie, et peut-être bientôt pareil pour Kostas.

Et s’il a besoin de spots de plage, d’autres idées de bars et de conseils sur les parts de Pizza-Kebab, qu’il m’envoie un mail !