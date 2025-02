Larry Nance Jr et Vit Krejci absents 3 à 6 semaines : dégât chez les Hawks

Les blessure s’enchaînent à Atlanta. Après notamment Jalen Johnson ce sont Larry Nance Jr et Vit Krejci qui vont passer par l’infirmerie quelques semaines. La place pour Zaccharie Risacher est plus libre que jamais !

Les Atlanta Hawks ont déjà fait de la place pour Zaccharie Risacher en transférant De’Andre Hunter lors de la Trade Deadline, mais les blessures jouent également un rôle important dans la prise en importance du Français.

Après Jalen Johnson, Larry Nance Jr et Vit Krejci se sont blessés. Le premier des deux souffre d’une fracture du condyle médial du fémur et sera réévalué dans 6 semaines. Le second, une fracture des lombaires. Il sera réévalué dans 3 à 4 semaines.

.@emoryhealthcare injury updates:

Vit Krejci left Monday night’s game due to a lower back contusion. Further evaluation and imaging at the Emory Sports Medicine Complex confirmed a non-displaced lumbar fracture. He will be re-evaluated in three to four weeks, and an update will… pic.twitter.com/5QR9wqO2MT

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) February 12, 2025

Sur ces postes, Georges Niang est arrivé et a fait beaucoup de bien hier malgré la défaite face aux Knicks. Mais les pigeons d’Atlanta restent courts, et seront handicapés dans la course aux Playoffs.

Source texte : Atlanta Hawks