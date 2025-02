Carmelo Anthony rejoint NBC en tant qu’analyste

Nouvelle carrière pour Carmelo Anthony. L’ancienne star de NBA va rejoindre l’équipe de NBC en tant qu’analyste studio. Il signe tout comme Reggie Miller et Jamal Crawford pour former un crew de bons shooteurs.

Du podcast à la télévision, Carmelo Anthony a choisi la voie de son après-carrière, l’ancien joueur des Denver Nuggets et des New York Knicks a choisi d’analyser la NBA et, à partir de la saison prochaine, il le fera pour NBC !

C’est The Athletic qui a révélé l’information. Melo rejoint notamment Reggie Miller et Jamal Crawford dans le nouveau casting de la chaîne.

Si son Q.I basket et notamment ses tirs pris ont souvent été critiqués au cours de sa carrière, ses interventions sur son podcast ont, pour la plupart, été respectées par le milieu. C’est ce qui lui offre cette nouvelle opportunité de carrière !

