Le transfert de Luka Doncic a relancé les débats sur les joueurs intransférables en NBA. Selon Zach Kleiman, le General Manager des Memphis Grizzlies, son meneur Ja Morant en est un. Le dunkeur fou est parti pour rester dans le Tennessee.

Contrairement à d’autres, Ja Morant semble pouvoir acheter une maison sans risques. Le meneur de jeu débarqué à Memphis en 2019 est à la maison dans le Tennessee et, sauf immense surprise, ça ne devrait pas changer dans les mois à venir.

Le transfert de Luka Doncic semble avoir ouvert le champ de tous les possibles en NBA, et certaines rumeurs autour du meneur de jeu des Grizzlies ont commencé à germer. Howard Beck de The Ringer a notamment alerté sur la possibilité de son départ l’été prochain. Au micro de Drew Hill, Zach Kleiman a souhaité rassurer sa superstar :

“Je ne peux pas reprocher aux autres dirigeants de fantasmer sur le fait que nous pourrions échanger Ja (Morant). Mais ce n’est que ça – du fantasme. Nous n’échangerons pas Ja. Continuez à sous-estimer Ja, cette équipe et cette ville, et nous laisserons nos performances sur le terrain parler d’elles-mêmes. Je ne vais pas donner plus d’oxygène à ces bêtises et j’ai hâte de revenir au basket.”

I reached out to Grizzlies GM Zach Kleiman to see if he would comment about the recent speculation around Ja. Here’s what he had to say:

“I can’t blame other “executives” for fantasizing about us trading Ja. But it’s just that – fantasy. We are not trading Ja. Continue to…

— Drew Hill (@DrewHill_DM) February 19, 2025

Une déclaration claire, nette et précise. Suffisante pour couper l’envie des autres GM’s.

Pourtant, le meneur de jeu aurait pu, par deux fois, user la patience de son dirigeant sur Instagram. Il ne réalise pas la meilleure saison de sa carrière, Jaren Jackson Jr a d’ailleurs été choisi plutôt que lui pour le All-Star Game, mais ça ne change pas l’opinion de Zach Kleiman.

Ja Morant reste le patron de la franchise et Memphis est actuellement deuxième de la Conférence Ouest, alors que sans lui, la saison dernière avait été catastrophique. Sa présence change tout pour les Oursons et c’est une bonne nouvelle puisqu’elle devrait rester d’actualité un bon moment.

