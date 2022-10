Après les folies réalisées par Victor Wembanyama du côté de Las Vegas début octobre, la hype entourant le phénomène tricolore n’a pas arrêté de se démultiplier, que ce soit aux States ou en France. Wemby n’en finit plus de faire saliver les franchises NBA en vue de sa sélection à la Draft l’année prochaine, et visiblement certains dirigeants seraient prêts à (presque) tout pour le récupérer.

De retour à Marcel-Cerdan hier pour affronter Blois, Victor Wembanyama a encore fait tourner des têtes. Et pas n’importe lesquelles puisqu’il y avait du beau monde dans les tribunes : l’ancien premier ministre Lionel Jospin pour ne citer que lui, preuve que Wemby a déjà largement dépassé les frontières du basket dans l’Hexagone. De l’autre côté de l’Atlantique, ça fait véritablement trois semaines que Victor a changé de dimension. Ses deux cartons contre le G League Ignite ont fait passer Wembanyama du statut de « French Kid » possédant un profil unique à « meilleur prospect de l’histoire ». Oui, « meilleur prospect de l’histoire », rien que ça, avec une hype rappelant celle entourant LeBron James vingt ans en arrière, quand le Chosen One était apparu sur la couverture de Sports Illustrated lors de sa dernière année au lycée.

Face à cette folie qui a entouré Victor Wembanyama avant le début de la saison régulière 2022-23, le journaliste de The Athletic David Aldridge est allé parler avec certains dirigeants NBA pour voir véritablement comment est perçu Wemby dans les coulisses de la Grande Ligue. Et pour ça, il a posé une question très simple :

« Y a-t-il quelqu’un en NBA aujourd’hui que vous ne transféreriez pas en échange de Wembanyama ? »

Voilà la réponse de l’un d’entre eux.

« Qui je ne transférerais pas pour l’avoir ? Vous avez Durant. Vous avez Giannis. Je ne peux pas mettre LeBron dans cette discussion juste à cause de son âge. Curry. Jokic. Et Embiid. En tant que franchise, vous devez avoir cette discussion. Mais avec ces cinq-là, on peut se poser la question. »

Autrement dit, aux yeux de ce dirigeant d’une franchise de la Conférence Ouest, il n’y a que ces cinq joueurs – qui mis à part Joel ont tous remporté au moins un titre de MVP de la NBA dans leur carrière – qui peuvent poser débat. Tous les autres, il serait prêt à les lâcher pour s’attacher les services de Victor à son arrivée dans la Grande Ligue. Même son de cloche chez un autre dirigeant, qui a carrément déclaré qu’il « lâcherait ses trois meilleurs joueurs » pour récupérer Wemby.

S’il vous fallait une preuve supplémentaire de la cote que possède Wembanyama outre-Atlantique, la voici. Et ces paroles, elles représentent un signe supplémentaire de la course au tanking historique qui s’annonce cette saison. Entre les projets full reconstruction qui ont vu le jour récemment (Spurs, Jazz…), les équipes qui vont sacrifier leur saison beaucoup plus tôt que les années précédentes, et celles qui vont transférer de bons joueurs à des franchises ambitieuses, on risque d’avoir une NBA coupée en deux aux alentours du mois de février. Les différentes initiatives prises par le commish Adam Silver pour lutter contre le tanking – comme la modification des odds à la Loterie et la mise en place du play-in tournament – risquent donc de ne pas peser bien lourd face à la hype de plus en plus forte entourant Wemby.

La folie Victor Wembanyama n’est pas prête de s’arrêter, au contraire elle ne va que s’intensifier lors des mois à venir. Elle va s’intensifier jusqu’à atteindre son paroxysme le jour de la Loterie 2023, où une franchise gagnera le gros lot et surtout le droit de rêver à de très grandes choses.

Source texte : The Athletic