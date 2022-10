Il y a quelques jours, on vous annonçait une bonne nouvelle avec la signature d’un contrat two-way pour Olivier Sarr. Aujourd’hui, on revient avec une news bien moins réjouissante : le Frenchie des Blazers va devoir rester plusieurs semaines à l’infirmerie.

Au moins six si l’on en croit le site officiel de la franchise de Portland. En effet, après avoir réalisé des examens supplémentaires suite à sa blessure au poignet droit subie il y a dix jours en pré-saison, Olivier Sarr a appris qu’il souffrait d’une déchirure partielle du ligament interosseux scapho-lunaire. Comme on est plus Hexperts en basket qu’en anatomie, on passe sur les détails mais ça a l’air assez sérieux pour qu’Olivier doive rester sur la touche un mois et demi minimum. Il faudra visiblement attendre mi-décembre avant que Sarr soit réévalué, pour ensuite potentiellement retrouver les parquets.

C’est forcément un coup dur pour le Frenchie de 23 piges, qui on le rappelle cherche à se faire une petite place dans le monde des grands. L’an dernier, il s’était illustré en fin de saison avec le Thunder mais la franchise d’Oklahoma City avait quand même décidé de le couper. Olivier Sarr a ensuite rejoint les Suns cet été pour la Summer League mais là encore, il n’a pas été conservé malgré quelques performances pas inintéressantes. C’est finalement chez les Blazers que Sarr a réussi à décrocher un contrat two-way après avoir réalisé un bon camp d’entraînement, une belle récompense pour le travail accompli. Malheureusement cette blessure au poignet le coupe dans son élan, et il va désormais devoir prendre son mal en patience.

Allez, courage Olivier, six semaines ça paraît long comme ça mais tu verras ça passe assez vite au final. Et à ton retour, tu pourras prouver – que ce soit en G League ou avec les Blazers – que tu mérites le contrat que tu viens de signer.

Source texte : Blazers